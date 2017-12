Lars Ahlins Sundsvall: Dottern som blir sin mors förälder

LARS AHLINS SUNDSVALL DEL 5 AV 9

Lars Ahlin skrev om Sundsvall - och ändå inte. Han använde sin hemstad fritt och litterärt och förnekade ofta att han rörde sig där. Men många miljöer från hans böcker går ändå att koppla till en verklig plats i Sundsvall.

I en serie besöker vi några och tar tempen på då- och nutid i sällskap med Lars Ahlins gestalter. I dag: Storgatan/Esplanaden

Tonårsflickan Britt-Marie kallas Kanelbiten av sin mamma. Om henne handlar "Kanelbiten" (1953).

Hon har ett rikt inre liv. Till exempel återkallar hon olyckan, när hennes pappa föll från en byggnadsställning och omkom, för sin inre syn tills fallet vänder och han faller uppåt igen.

Vid ett tillfälle vandrar Kanelbiten ensam genom ett sommarvarmt Sundsvall, ett barn som spelar vuxen fru och iscensätter upptåg av ett slag som frustrerar mottagarna.

"Hon slog sig ner på en soffa i Esplanaden. Livet omkring henne blev allt avlägsnare. Luften hon andades blev alltmer förtunnad, den var lätt och giftig som gas, och hon flaxade plötsligt till med armarna och gav sig springande därifrån. Och det gick timmar. Gatorna förvandlade henne, och hon förvandlade gatorna. Hon levde tio liv och hon dog bort från nio. Hon bönföll och tiggde. Fräls min själ. Rädda mitt hjärta. Sänd in tålamod i min kropp.

Hon hatade och fördömde. Döda dem. Pina dem. Flå dem levande. Hon hånade och spelade narr. Hon väckte en tants förskräckelse genom att handlöst falla framför fötterna på henne. Hon väckte en gubbes förvirring genom att påstå att han hade fått en stor röd färgfläck baktill på rocken. Han vred både huvud och rock för att komma åt och se.

Och så fortsatte det. Hon gick in i en fiskaffär och bad att få köpa kött. Är du blind? frågade man. Hon gick in i en köttaffär och bad att få köpa strömming. Vad har du ögonen till? frågade man. Hon gick in i en färgaffär och bad att få köpa två meter spets. Där blev hon utskrattad. Men hon behöll sin drömmande violblick och halvsjöng med klockren röst: Jag älskar spetsar, säkert har ni spetsar, det underbaraste av allt. – Då spred hon åter förvirring och drev fram gryningar av rodnad och skam. Det finns ingenting lättare än att spela rubbad, tyckte hon."

En livshungrande ung människa, som bär tunga ting på sina axlar, både mammans och sitt eget behov av kärlek.

Kanelbitens mamma arbetar på fabrik och sätter sitt hopp till nya män. Dottern engagerar sig i hennes kärleksbekymmer och är något av väninna och sköterska åt sin egen mor.

– Modern är upptagen av sina kärleksaffärer och i någon mån försummar sin dotter. Britt-Marie är ett funderande barn, på gränsen till vuxenlivet; både klarsynt klok med tankar om vuxenlivet och kärleken. Hon är också ett barn som tänker magiskt, till exempel att en ljushårig person måste gifta sig med en mörkhårig för att förhållandet ska bli lyckligt. En livshungrande ung människa, som bär tunga ting på sina axlar, både mammans och sitt eget behov av kärlek, säger Svante Junker, Lars Ahlin-sällskapets sekreterare.

Också i dag finns många barn som tar ansvar för sina föräldrars liv på ett eller annat sätt, och därmed går miste om den fulla essensen i att vara barn. Det gäller inte bara barn med missbruk och psykisk sjukdom i familjen; än vanligare är det kanske med föräldrar som jobbar ihjäl sig och inte har tid med sina barn, som behandlar dem som om de vore i vägen, ett besvär och inte en gåva, och som oftare har uppmärksamheten hos mobilerna än hos barnen.

Som i den vackra historien om pojken som sa till sin multitaskande mamma: "Jag vill att du ska vara med mig, mamma". Mamman svarade att hon ju var här. Då sa pojken: "Men jag vill att du ska vara hos mig med ögonen".

– Det är verkligheten i dag för många barn. Trots att vi numera vet hur viktiga de första åren av anknytning är, säger Svante Junker.

