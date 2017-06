Malena Ernman: ”Vi alla är precis som Stefan Holm längst där inne”

En solig morgon i början av juni. Det doftar skolavslutning och syren. Vi rör oss till toner av ett fågelkvitter som närsomhelst ska bryta ut i ”Den blomstertid nu kommer”. Det dricks kaffe på balkonger medan flaggor går i topp och alla människor stannar till, andas ut och känner…lycka!

Men det gör vi förstås inte. Vi kanske borde men lyckan är ju inte en perfekt morgon i början av juni. Lyckan är oändligt mycket mer komplex än så - lyckan är Stefan Holm. Det kanske låter lite konstigt? Men det är det inte alls. Lyssna här:

När en idrottsstjärna accepterar att det mänskliga åldrandet tagit överhanden och hen inte längre klarar av att vara på den prestationsnivå där hen vill befinna sig - så drar sig idrottsstjärnor tillbaka. I det ögonblicket så brukar det inte saknas möjligheter till nya, framgångsrika karriärer om man vill göra nåt annat än att bara sitta i solen, blicka ut mot horisonten och minnas fornstora dagar.

LÄS MER: Möt vår nya krönikör Malena Ernman "Ilskan är bränslet"

Man kan bli kommentator, vinimportör, klädföretagare, varumärke eller princip vad som helst. Det är bara välja och vraka. Om man vill.

Det är snart tio år sen Stefan Holm hoppade sin sista tävling. Men det hindrar honom inte från att fortsätta hoppa höjd.

Det är snart tio år sen Stefan Holm hoppade sin sista tävling. Men det hindrar honom inte från att fortsätta hoppa höjd. Om man går in på den olympiska guldmedaljörens Instagramkonto så möts man av en massa olika saker; legobyggande, föreläsande och den typen av humanistiska ställningstagande som inte minst jag själv ständigt gör mig skyldig till. Men mest hoppar han höjd. Han tränar andra, han tränar själv. Han hoppar, han lyfter, han svettas, han plågas, han åker på internationella träningsläger och till slut kliver han ner i en stor bassäng fylld med isbitar. Smärtan sprider sig över hela Instagram.

But why?! frågar en hängiven följare i kommentarsfältet. Det hjälper musklerna att snabbt återhämta sig, svarar Stefan Holm.

Att det ökar blodcirkulationen och påskyndar återhämtningen förstår vi så klart. But why fortsätter du att plåga dig själv, är ju vad vi egentligen undrar? But why börjar du inte jobba på Viaplay eller startar ett eget klädmärke och börjar importera viner från Argentina? But why Stefan? Det har gått tio år!?

LÄS MER: Stort intresse för Ernman i Dalhalla – ger extra konsert

Lyckan sitter liksom i muskelminnet; i det monotona, dagliga görandet.

Det svarar han inte på. Men vi förstår ändå när vi tänker efter. För jag tror att vi alla är precis som Stefan Holm längst där inne.Som operasångerska ägnar jag mig åt att öva; oändliga timmar av enformigt tragglande. Samma hela tiden. Flera timmar varje dag. Jag saknar inte erbjudanden att ägna mig åt andra, betydligt enklare saker. Men så kommer det inte bli – för jag mår inte bra om jag inte får sjunga. Lyckan sitter liksom i muskelminnet; i det monotona, dagliga görandet. Som att vara på väg till en plats man aldrig kommer nå.

Stefan Holm skulle kunna sluta gå ner till idrottshallen och träna varje dag. Han skulle garanterat tjäna mer pengar på annat håll. Men det gör han inte. Han fortsätter att nöta samma steg och träna samma muskler.

Han skulle kunna ägna sin tid åt vad som helst. Men han fortsätter att hoppa höjd. Jag tror han har nåt viktigt att berätta. Och jag älskar honom för det.

LÄS MER: Malena Ernman: Vi har visat dem att samhället fungerar