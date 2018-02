Metallica jämförs med Wagner

Metallica blir det första metalbandet att få Polarpriset. Juryn jämför de kaliforniska hårdrockarna med Wagner och belönar dem jämte organisationen The Afghanistan National Institute of Music.

Efter att Led Zeppelin blev det första hårdrocksbandet att få priset 2005 har det varit tunnsått med pristagare i den genren. I år blir det dock Metallica, thrash metalbandet som såg dagens ljus 1981 i Los Angeles, som äras.

Vi är hedrade över att vara årets Polarprisvinnare, sade bandet i ett inspelat inslag som visas under tillkännagivandet.

Den danske trummisen Lars Ulrich och sångaren/gitarristen James Hetfield har båda varit med från början. Sedan debuten med skivan "Kill 'em all" har de varit med om att skriva hårdrockens historia. Bandet fick snabbt rykte om sig att spela den snabbaste och hårdaste musiken, heavy metal blandat med hardcorepunk. När bandmedlemmarna tio år efter starten gav ut skivan "Metallica", mer känd som "den svarta skivan" byggde de också upp en miljardindustri med hitlåtar som "Enter Sandman" och "Nothing else matters".

Ika Johannesson, kulturjournalist och metalexpert, blev förvånad när hon hörde om Polarprisjuryns val.

Polarprisjuryn brukar inte direkt överraska, men det här var oväntat. Precis som alla hårdrockare dyrkar jag Metallica och bandet har varit otroligt viktiga för utvecklingen av metal och extrem metal. Precis som det står i motiveringen har de varit väldigt skickliga på att ta en extrem subgenre, som thrash metal var på 80-talet, och göra den kommersiellt framgångsrik, säger hon.

Jackie Zan, redaktör på "Musikguiden" i P3, är glad över att hårdrocksgenren uppmärksammas av Polarpriset.

Det är en genre som är såpass stor och tilltalar så många men ändå är lite åsidosatt och styvmoderligt behandlad, den tas inte alltid på fullt allvar.

Av de fyra stora i thrashgenren – Metallica, Slayer, Megadeth och Anthrax – tycker hon att Metallica är mest förtjänt av ett pris.

Av de fyra banden är deras musik den mest intrikata och kan tilltala bredast, oavsett om man gillar hårdrock eller inte. Det finns en finess i de gamla Metallicaskivorna som jag inte tycker finns i de andras. Jag hade inte kunnat se Slayer vinna Polarpriset, även om jag hade jublat över det också.

TT: Vad tror du om prisceremonin, hur kommer Metallica att tolkas musikaliskt?

Ofta tycker jag att när metal ska lyftas in i finrummet ska det gärna omtolkas orkestralt och bli något annat. Jag önskar verkligen att man kan ta musiken på allvar och verkligen höra kvaliteten i den och inte avfärda den som "jag gillar inte hårdrock". Jag skulle väldigt gärna vilja att de körde någon gammal klassiker. Helst inte någon av de största hitsen, typ "Nothing else matters".

"Fysisk och ursinnig"

"Inte sedan Wagners känslostormar och Tjajkovskijs kanoner har någon skapat musik som varit så fysisk och ursinnig, men ändå samtidigt tillgänglig", skriver juryn i sin motivering.

1986 drabbades det Europaturnerande bandet av en svår olycka i småländska Dörarp där basisten Cliff Burton omkom efter att turnébussen voltat flera varv. Bandet har sedan dess överlevt fler kriser, inklusive sångaren James Hetfields alkoholmissbruk. Gräl och osämja blev också temat för den kritikerrosade dokumentären från 2004 "Metallica: Some kind of monster" där bandet till slut hyr in en terapeut för att reda ut sina inbördes relationsproblem.

Talibanernas förbud

Hittills har över 90 procent av Polarpristagarna kommit från Europa eller Nordamerika och Polarprisjuryn tycks åtminstone delvis ha tagit åt sig av kritiken mot ensidig representation. Årets andra pris går till The Afghanistan National Institute of Music, Anim. Under 1990-talet satte inbördeskriget stopp för landets musikliv och mellan 1996 och 2001 var musik till och med förbjuden av talibanerna.

Den som spelade riskerade att få sina händer avhuggna, men inte ens då lyckades talibanerna stoppa afghanerna från att spela, förklarar Dr Ahmad Sarmast i Polarprisets filmade intervju.

2008 lyckades han återvända till Kabul och bygga upp sitt institut som i dag erbjuder musikutbildning till hundratals unga människor.

Sara Haldert/TT

Fakta: Metallica

Bildades: 1981 i Los Angeles. Precis som Anthrax, Slayer och Megadeth spelar de thrash (från engelskans "slå hårt") metal, en tyngre, argare och punkigare form av hårdrock.

Medlemmar i dag: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett och Robert TrujIllo.

Album i urval: "Kill 'em all" (1983), "Master of puppets" (1986), "... And justice for all" (1988), "Metallica" (1991), "St Anger (2003), Death magnetic (2008), "Hardwired...to self-destruct" (2016).

Övrigt: Trummisen Lars Ulrich var sommarpratare i Sveriges Radio 2016.

Fakta: The Afghanistan National Institute of Music

Bildades: 2008 i Kabul av Dr Ahmad Sarmast, som då lyckats återvända till staden. Institutet erbjuder undervisning åt afghanska barn- och ungdomar och har som uttalad ambition att i synnerhet erbjuda plats åt de minst bemedlade. 2008 fanns inget statligt program för att återuppbygga Afghanistans musikliv efter inbördeskriget.

2014 drabbades institutet av ett terrorattentat under en föreställning som handlade om just en självmordsbombare.

Fakta: Polarpriset

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade Abba bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Pristagarna får en miljon kronor vardera.

