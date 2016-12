Konsert: Extra stämning och majestät i 50:e upplagan av Julton

I 50 år har Kjell Lönnå och hans körer slagit upp portarna till julen för Sundsvallsborna. Det saknar förmodligen motstycke i landet.

Det var värt den extra öppningsfanfaren. Men Julton är också djupt traditionsbunden, och då får ett jubileum inte sakna de klassiska inslagen, de som folk lärt sig vänta på. Som ouvertyren "Joy to the world" från en välklingande orkester, processionen till "Stilla natt" med sin stegring i intensitet, stämmor och körer, "Jul, jul, strålande jul" med manskören, Händels Halleluja som näst sista sång. Och så vidare.

Här kom också legendarerna (utöver den självklare Kjell Lönnå), som Stig Robertsson med sina cymbaler och sina påhittiga arrangemang som den Disneyfinurliga "Rapsodi i juletid" (ny för året). Eller Tomas Rexener som med sin utstrålning och personlighet i "Adams Julsång" är det stående undantaget från applådförbudet.

Julton är fullt av jubelkörer, men nog kändes de extra många och extra jublande i år - det var som körerna tog i lite extra och lyfte taket så fort de fick minsta tillfälle. Och här talar vi volym och tryck så att en något mindre lokal skulle krokna. - ¨så tät, så stor att den blir den som ett glädjebad, som omger en på alla sidor. Men här fanns också några mjukhetspärlor, som "Somna i ro mitt barn", där kammarkören satte konsertens rekord i underbar fraskonst, utsökta pianissimon och en klang som kändes som siden mot kroppen. Men alla körerna tycktes ge lite extra i år; lite mer frasering, ännu finare nyanser.

Det var som om flera musiktraditioner skickat musikaliska födelsedagskort till Julton. USA skickade sånger som "Winter Wonderland" och en extra stjärnglittrande "When you wish upon a star". Sápmi sände Frode Fjellheims möte mellan välkänd psalm och samisk jojk till trumma ur svart polarnatt. Vår granne Norge bidrog med konsertens mest förnöjsamma och barnaglada sång, "Jeg er så glad hver julekveld", där körerna plötsligt producerade en dragspelsklubb också. Och från vår egen nordiska.urålder kom en hälsning då Johanna Ulfsdotter kulade in Staffansvisorna, som sedan utvecklades till en rolig batalj mellan körerna.

Julton har normalt inte gästsolister, men ska man ha det bör det vara någon som själv är sprungen ur Julton. Som Helen Sjöholm, vars värme och stora uttryck kom fint till pass i bland annat Sibelius julvisa, där hon känsligt följdes av Kjell Lönnå på piano.

Jag vet att det inte är det lättaste, och att det inte blir samma känsla och så vidare. Men någon gång borde Julton spelas in, förevigas - framför allt i ljud, för musikens skull, för där är den unik - men gärna också i bild, för inramningen, stämningen.

2016 har varit ett år när det känts som om mycket i världen har förändrats eller snart kommer att förändras, och dessvärre inte till det bättre. Men Jultons välkomnande av julen står fast. När det gungar ute i världen behöver vi musiken och traditionen som enande kraft. Tack Kjell Lönnå och körerna för att ni ger oss detta. År efter år.

Läs mer om Julton: Biljetterna slut på rekordtid

Läs om Julton i fjol: En äkta Sundsvallsk jul

För Pluskunder: Här är Jultonsbilderna från förr