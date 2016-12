Konsert: Julpärlorna trillar i länet - både piggt och vackert av Nordiska Blåsarkvintetten

Julens musik ger så många associationer och minnen att det knappt går att lyssna till den enbart som musik. Allt det andra finns ständigt med.För mig börjar också Julens Pärlor i sig bli tradition. Men det är också något i karaktären hos en blåsarkvintett som gör den extra skickad för att fånga vinter- och julkänslor.

För det första är det den milda, mjuka klangen, organiskt böljande som en levande ljuslåga. Den som kan göra "Nu tändas tusen juleljus" till en finstämd, lättnostalgisk koral, eller ge mig barndomens lussetåg tillbaka med "Gläns över sjö och strand" - inte klingade vår sång så här utsökt, men minnet vill idealisera och kräver den perfekta triggern för att plocka fram känslan. Och jag påminns flera gånger om hur vackert ett slutackord kan klinga när det är alldeles rätt intonerat.

Sibelius julvisa, med en ljus flöjtröst, är ordlös men lockar ändå fram orden om att julen inte är det materiella utan frid, gemenskap, högtidlighet. Och "Stilla natt" tar fram hela den makalösa berättelsen om detta hastverk till sång, som kantorn Franz Gruber svängde ihop av nöd för att kunna sjunga något till gitarr när råttorna gnagt hål på hans orgelbälg. Detta är nu världens mest älskade julsång. Snacka om att en fjärils vingslag (eller en råttas tänder) i Tyskland kan orsaka storm i hela världen!

Det andra karaktärsdraget som gör en kvintett så lämplig som julensemble är dess pigga, lätta och energiska karaktär. "Tomtarnas vaktparad" är visserligen en marsch, men i detta härliga arrangemang tycks tomtarna ha svårt att hålla rättningen och bryter sig ständigt ur leden med glädjeskutt och danser. Här blir "Sleigh Ride" en lättsam, behagfull resa genom virvlande snö.

Franz Danzis menuett kunde ha ljudit på en skridskofest á la förr. Schuberts "Militärmarsch", som ackompanjerar Disney-leksakernas marsch in i säcken, blir med dessa instrument just leksaksmusik, som en bild av önsketänkandet att krig inte längre finns på riktigt. Den traditionella avslutningen, "When you wish upon a star", blir skimrande, som dalande glitter.

Glatt och lekande och i nästa stund stilla och ljuslågevackert. Jag får barndomens jular i huvudet. Då vet alla vad jag menar.

