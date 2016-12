Latinamerikansk barock under Nobelkvällen

Yamandú Pontvik, körledare och musiker i GA-församlingen, sjunger med i gruppen som leds av hans bror Peter Pontvik. Gruppen är helt hängiven den latinamerikanska barockmusiken, som uppstod på 1700-talet i mötet mellan missionärer, conquistadorer och indianer.

– I mer än 20 år har jag sjungit den här fantastiska musiken, säger Yamandú Pontvik.

Ensemblen fyllde i fjol 20 år och i våras följde ett SVT-tema med på en turné i östra Bolivia, en resa genom både djungel och vackert restaurerade 1700-talskyrkor. Nu finns också en nyutgiven bok med sångnoter och arrangemang av Ensemble Villancicos musik, så att andra kan ta upp den. "The Jungle Book of the Baroque", heter sångsamlingen, som innehåller fyrstämmiga arrangemang med spansk och engelsk text samt förslag på instrumentalmusik och framförande.

"Barock i Bolivia" sänds den 10 december 21.00 inom ramen för Kulturstudion/Veckans föreställning i SVT 2.

