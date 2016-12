Musik: Det blir ingen kammarmusikvecka i Stöde sommaren 2017

Musikveckan arrangeras av föreningen Stöde Kult. Hittills har en projektgrupp arbetat på frivillig bas med att ordna artister, söka finansiering, lägga program med mera. Men nu finns inga krafter som är beredda att ta på sig den stora arbetsbördan inför nästa år.– Vi säger inte att musikveckan är nedlagd, för det kan ju komma nytt folk som vill att vi tar tag i det igen. Men i sommar blir det ingen, säger Saga Bruneskog, ordförande för Stöde Kult.

Att hitta medhjälpare under själva veckan har aldrig varit problem. Värre är det att hitta dem som är beredda att offra den tid och det arbete som krävs under resten av året. Krafter som har hållit på i några år orkar inte längre, och inga nya vill träda i deras ställe.

Stöde musikvecka har varit en kraftsamling för bygden. Privata företagare har ställt upp med mindre bidrag, med tjänster och gåvor. Men den huvudsakliga finansieringen kommer ändå, som brukligt, från kommun och landsting.– När man skickar in ansökan måste det vara hela kompendier av papper, och det är ett hästjobb bara att göra i ordning dem. Dessutom får vi kanske inte svar förrän i mars månad och då är det för sent att boka in artister, säger Saga Bruneskog.

Sådant utgör en stor press på arrangörerna. Men även artister kan dröja med att lämna besked, biografiskt material och annat, och då blir det ytterligare orosmoment, stress och strul.

För arrangörsgruppen har det aldrig handlat om annat än att själva ställa upp gratis med egna bilar, telefoner och annat. De tyska kammarmusikerna som konstnärlige ledaren Lars Jönsson tar med sig och som utgör stommen i konsertprogrammet tar högst blygsamma gager, men resor och uppehälle ska betalas. Andra artister, som man bokar in till bland annat jazz-, orgel- och dragspelskonserter för att attrahera en bredare publik, begär mer marknadsmässiga gager.

Även de privata sponsorerna drar nu åt svångremmen, och blir något över av de offentliga bidragen ska de betalas åter samma år. Därför kan musikveckan aldrig ha någon buffert, vilket gör arbetet lika tungrott varje år.

Helt konsertlös blir kanske inte sista veckan i juli i Stöde ändå. Lars Jönsson är vidtalad om att komma och spela, kanske i sällskap med någon kollega. Men då blir det en enstaka konsert.– Vi har i alla fall lyckats ro det här i land i elva år. Och det är fantastiskt att det har fungerat, säger Saga Bruneskog.

