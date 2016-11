Tionde året med Världens Jul - mötet mellan Nordens och Söderns julmusik

Hos oss ringer änglaklockorna i snöglitter och frost; här går tomten i midvinternatten med julklappssäcken och möter gyllene sken från levande ljus. Här är julens musik ofta monumental - körer och orkestrar fyller kyrkorna upp i högsta valven med jubelmusik.

I Södern doftar, som Ariel Ramirez skriver i "Navidad Nuestra", basilika, cedron, timjan och lagerblad; där bär tre konungar fram fruktsirap, honung och en vit poncho av kunglig alpackaull till Jesusbarnet. Där har gudabarnet mandelformade ögon och olivfärgad hy, och ängeln Gabriel bär en stjärnspetsad sabel och sporrar av silver.

Det var den julen som Pablo Pérez, Yamandú Pontvik, Fransisco Riquelme och Jonathan Pontvik beskrev i svängiga, sprakande rytmer av gitarr, charango, panflöjt och trumma, och vars lyrik vi som inte kan spanska förstod tack vare Erica Wikström Holländers recitation.

Sundsvalls Kyrkokör, Cantitokören och kören Samklang (som bjudit in de andra två till ett sångarhav om cirka 130 personer) och Sundsvalls Blåsorkester deltog i den julen, men stod också för den nordiska med mäktiga körsånger som Otto Olssons Advent och Händels Halleluja, och traditionella sånger som Dotter Sion och Bereden väg för Herran.

Julen kan även uppträda i medeltida dans, eller i en lättnad över att ett krig är över, som i John Lennons "Happy Xmas - The War is over", som blåsorkestern spelade.

Kanske är det för att få alla de här bilderna på en gång som lyssnarna kommer, år efter år Som konsertens upphovsman Yamandú Pontvik skriver i Världens Juls motto: "Frid åt alla mänskor, frid på hela jorden, i den varma Södern och den kalla Norden."