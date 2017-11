Ny bok: Debut som går rakt in i mellanförskapets Sverige – recension av Raja Bahari

I två parallella spår berättar debutanten Raja Bahari om Sayed och Sid. Båda två är sökare som med språkets hjälp ska erövra en identitet.

Sayed spelar in Sverige. Med bandspelare fångar han brottstycken av samtal från offentliga miljöer och fogar samman dem till ljudkollage, ett konstverk som ger ett flöde av nationen just nu. Han för samtal med de två män som han har uppklistrade på väggen hemma: Yassir Arafat och Per Albin Hansson.

På en annan kontinent, långt borta, befinner sig Sid. Han studerar vid universitetet för att lära sig arabiska. Syftet är att tillägna sig språket för att kunna läsa den roman som hans farfar en gång har skrivit. Sid är halvpalestinier och lider av det klassiska dilemmat av att befinna sig i mitten av två kulturer. I båda det nya och det gamla landet ses han som någon som kommer utifrån.

Han möter och förälskar sig i den många år äldre Salma, som är gift men som inte längre lever med sin man. Deras relation är ändå förbjuden och de båda, men främst hon, riskerar mycket genom att de ses.

Malmöförfattaren Raja Bahari skriver friskt och medryckande, och spåret om språk och identitet blandas upp med en mer lättillgänglig kärlekshistoria. Sids beskrivning av Salma är klichéfylld och överdriven, vilket man kan irritera sig på, men den är också sann gentemot romangestalten. Vi får se den äldre, sofistikerade, sexiga kvinnan genom hans blick, och vi förstår att det är en idealiserad bild, men det hindrar icke desto mindre att det är så Sid ser på den gifta kvinnan som han har förälskat sig i.

Då har jag svårare att engagera mig i Sayed, även om idén med hans ljudkollage som ett koncentrat av Sverige fascinerar. Hur Sayed och Sids historier rör varandra, för att inte tala om var Sayeds barndomsvän kommer in, är ett friktionsmoment i läsningen. Har de ett konkret band eller blott ett tematiskt?

”Stiga sol, smälta is” skriver sig in i en verklighet som tillhör många i Sverige. Den av att befinna sig i mellanförskap, som det brukar kallas. Ett tillstånd som kan vara frustrerande, men som Sid och Sayed visar också kan rymma möjligheter.

Läs mer: Fler bokrecensioner finns att läsa här

Läs mer: Klas Östergren i topp när vi listar favoritböcker juli-september

*

LITTERATUR

Raja Bahari

”Stiga sol, smälta is”

(Norstedts)