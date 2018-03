Sundsvalls kommun vill utreda nytt konserthus – men Tonhallen får hänga med i minst tio år till

Läs om ett lyckat kulturbygge: Sundsvalls kommun får arkitektberöm för Konsertteatern

Tonhallen kommer aldrig att fungera som ett modernt konserthus. Dess brister gör att Sundsvall missar arrangemang som vi annars kunde ha fått. Ännu sämre har det blivit av att Folkets Hus och Park sålt restaurangverksamheten intill hallen.

Ett nytt konserthus däremot, placerat nära boende, restauranger och kommunikationer och nära ytor för möten och konferenser, skulle göra staden mer attraktiv.

I december antog kultur- och fritidsnämnden en översyn över vilka lokaler Sundsvalls kulturliv skulle behöva under perioden 2018-2027. På önskelistan finns att ett nytt konserthus åtminstone ska utredas under perioden. Tills vidare ska man undersöka vad som kan göras åt Tonhallen för att den ska fungera hjälpligt under tiden.

– Vi har beställt en lokalstudie av Tonhallen som ska bli klar under våren, säger kultur- och fritidsdirektör Jonas Walker.

Norra Bergets besökssiffror har stigit med 30 procent årligen de senaste åren.

Närmare i tiden ligger en upprustning av Kulturmagasinet, och under våren ska ett konkret förslag läggas. Också en personalbyggnad på Norra berget är ganska nära förestående.

– Norra Bergets besökssiffror har stigit med 30 procent årligen de senaste åren. I dag finns personalutrymmena i de äldre byggnaderna och en bättre lösning behövs. Men det är inte lätt att bygga nytt i en sådan omgivning, säger Jonas Walker.

Lokalbehovsgenomgången pekar också på Sundsvalls museums behov av bättre inomhusklimat och säkerhet för utställningsföremål, och av att kunna samla de i dag utspridda magasinslokalerna. På listan finns också en undersökning av vad skulle kosta att få Hyvleriet i Svartvik i ett sådant skick att det kan öppnas för publik verksamhet igen.

Små justeringar av Sveateatern, Sundsvalls Teater, Gudmundstjärn och Svartvik ska göras, liksom översyner för att bättre samordna kulturverksamheten med till exempel Kulturskolan.

– Barnteater spelas redan nu i Kulturmagasinet. Film finns både hos kulturskolan och Ung Film, och det finns säkert fler områden där vi skulle kunna dra nytta av varandra, säger Jonas Walker.

Nu ska kulturverksamhetens behov vägas samman med övriga behov i kommunen. En konsthall eller liknande är däremot inte lyft i behovsplanen.

– Det ligger längre fram i så fall. Och Kulturmagasinet är ju vad kommunen använder, även om det inte i dag fyller alla krav på säkerhet med mera, säger Jonas Walker.