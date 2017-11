Länet i fokus i årets upplaga av Julfrossa: "En humoristisk och betraktande föreställning"

Den 29 november är det premiär för årets Julfrossa från Teater Västernorrland och i år är det föreställningen "This is Västernorrland" som arbetats om och fått namnet "This is Västernorrland - nu är det jul igen!".

– Materialet bygger på intervjuer med människor i länet och fakta om Västernorrland. Det är en humoristisk och betraktande föreställning där vi får lära känna några olika karaktärer som vi nog kan känna igen, säger Lena Engqvist Forslund, teaterchef på Teater Västernorrland

"This is Västernorrland" är skriven av Therese Söderberg och har under hösten spelats på flera olika platser runt om i länet. Den har mottagits väl av publiken och Lena Engqvist Forslund tror att den kommer att göra sig bra som julföreställning.

– Vi tänkte att den skulle passa som Julfrossa eftersom den är humoristisk och lokalodlad. Jag tror att det kommer bli mysigt att få komma hit och skratta, säger hon.

Lena tror att årets föreställning kan locka en bred publik. Den har visats för högstadieelever under hösten, så hon tycker den passar även för tonåringar.

– Det här är ju ingen revy, men påminner ändå om de revyer som brukar göras lokalt. Det är ett roligt och trevligt sätt att umgås på. Teatern ska vara en mötesplats och den här föreställningen passar bra att komma och se med vänner, kollegor eller familj. Den har en igenkänningsfaktor och jag tror att man hittar mycket att prata om efteråt, säger hon.

Under hösten har föreställningen spelats med förinspelad musik. Till Julfrossan förstärker man med livemusik från Pelle Nordlander och adderar jullåtar för att förstärka julstämningen.

En nyhet i år är att man flyttar Julfrossan från Sveateatern till Konsertteatern och den kommer att visas vid 18 tillfällen. På teatern har Julfrossan blivit en tradition som uppskattas av både medarbetare och publik.

– Det brukar komma mycket folk, vi har lunchföreställningar också och det brukar bli utsålda. Jag tror att årets föreställning kommer att bli kanonbra, säger Lena Engqvist Forslund.