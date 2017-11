Nytolkningar och humor vid årets sista lunchteater

Lise Hummel och Gertrud Stenung tar väl hand om sina favoritlåtar. När de spelar tillsammans och kallar sig Lise & Gertrud är de en bekvämt samkörd duo som tolkar låtar på sitt speciella sätt.

Det fick publiken vid årets sista lunchteater i arrangemang av Teater Västernorrland erfara. Även denna gång var det fullsatt runt lunchborden i Konsertteatern.

Lise & Gertrud möttes i slutet av 1990-talet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där de helt enkelt utgick från det de hade - två röster och en cello. Sedan dess har de etablerat sig som underhållare.

Den aktuella showen heter "Kiss Your Darlings" och blev en trivsam säsongsfinal för lunchteatern i Sundsvall. Showen har gått på Intiman i Stockholm sedan några år och är nu ute på en av återkommande turnésvängar.

När Lise har placerat sig bakom keyboarden och Gertrud greppar sin cello så känns det som att komma hem till dem. De skapar direkt den där fina och avspända stämningen. En avstressad känsla och bra publikkontakt. Titeln "Kiss Your Darlings" syftar på deras sätt att med omsorg och kärlek ta hand om favoritlåtar. Favoritlåtar på engelska ur en mycket bred repertoar. Det är rock, pop, visa och jazz från mestadels 1960- och 70-talet.

Trots att det är låtar som vi alla har hört många gånger så känns det nytt och spännande. Det blir många roliga aha-upplevelser när vi hör gamla bekantingar som vi har hört fast ändå inte. Allt vävs in med humor och ett alldeles lagom välkryddat mellansnack.

Både Lise och Gertrud är scenpersonligheter med ett brett register inom sången. Dessutom instrumentalister av klass. Gertrud får oss att upptäcka nya sidor av vad en cello kan förmedla. Det blir lustfyllt och vackert.

Lunchshowen inleds med John Lennons "Imagine" och fortsätter med Elvis-låten "Suspicious Minds". Mjuka, fina versioner där varje textrad framträder med tydlighet. Sen presenteras bland annat Chubby Checkers "Lets twist again" som inte alls blir någon twist.

Tolkningen av Elton Johns "Your Song" blir den sång som berör mig mest. Den borde annars vara uttjatat, men duon lyckas förmedla något starkt. De två andra personliga pärlorna blir Bob Dylans "Blowing in the wind" och David Bowies "Life on Mars". Odödliga klassiker i nya förpackningar.