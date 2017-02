Teater i Ljustorp: Arvstvist fick en oväntad twist när Panikteatern intog scenen

Situationen är nog så realistisk. Ett familjeföretag där en av systrarna lagt ner sitt livsverk, medan den andra gjort karriär på annat håll. Så dör den sista föräldern och systrarna sitter på en förmögenhet. En vill sälja och ta pengarna - men det skulle välta den andras liv över ända.

Panikteatern har varit en av de flitigaste teatergästerna i Ljustorp genom åren och här handlar det om ett lätt bedagat pensionat i småstad; förr inneställe för det vackra folket men numera lika out of date som systern Violets artistkarriär. Hon vill ha pengarna för att försöka göra come back, medan Eva, som driver pensionatet, är övertygad om att hårt arbete kan få det på fötter igen. Med i bilden finns också barndomskompisen och numera juristen Costas, samt Violets ackompanjetör Gunnar.

Ett tag ser det ut som om de båda systrarna ska kunna komma överens och hitta en win-win-situation, men så dyker det upp en chans för Violet. Och hon väljer sig själv rakt av, utan att försöka hitta en kompromiss.

Humorn finns i gester, kommentarer och karaktärsgestaltningar. Från början känns Eva och Violet nästan som karikatyrer av sig själva - den koleriska Eva som exploderar för minsta lilla blir inte helt äkta och man får inga sympatier för någon av dem; den lägger i stället de båda männen, som kvinnorna kör med, beslag på.

Men senare, när systrarna börjar prata ut och blotta sig för varandra, gå bakåt i tiden och ge förklaringar och bakgrunder, djupnar även de till äkta personer. Det enda som känns märkligt är att Eva, som först är full av hat mot systern, senare inte tycks bära minsta agg mot henne för att hon så lättvindigt kastar Evas liv på soptippen.

Det som från början lutade åt farsen blev mer drama än komedi, med extrapoäng för den medvetna musiknostalgin, för twisten i upplösningen - det finns ju andra som kan ha en dold agenda - och för den psykologiska gestaltningen av Violet. Hon blev här mer än en självupptagen primadonna som vägrar inse att hon passerat bäst-före-datum - hon blev nästan två personer som hon lätt gick ut och in i, en oberäknelighet på gränsen till det skrämmande.

Allt det blev bonus i något som på ytan såg ut att vara en snäll landsbygdskomedi men som blev betydligt mer är det.

