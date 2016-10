Vår Stad: Dags att nominera Sundsvalls fulaste hus - före 4 november

När ni läsare för en tid sedan nominerade det vackraste huset kom det in 24 förslag. Endast ett, Campus Åkroken, är byggt i modern tid - om man inte räknar Kulturmagasinet som byggdes på 80-talet, men är en vidareutveckling av magasin från förra sekelskiftet. Och inte heller Campus är vad vi skulle kalla modernt i stil.

Likadant såg det ut hos ST:s systertidningar i Mittmedia. I Gävle, till exempel, nominerades bara ett fåtal hus byggda under 1900-talet. Där sammanfattar min kollega på Gefle Dagblad, Kristian Ekenberg, tävlingen som "en käftsmäll mot den svenska arkitektkåren".

Varför gillar vi bara det gamla? En artikel i senaste numret av Fastighetstidningen tar upp just att modernismen aldrig nått in våra hjärtan. Motståndet mot modernismen drivs hårt av föreningen Arkitektupproret, som menar att det mesta som byggts under de senaste 40 åren är stil- och själlöst, och att arkitektkåren av ideologiska skäl driver igenom modernismen till varje pris (och själva bosätter sig i gamla hus). Arkitekter slår tillbaka med att uppdragens begränsningar i ekonomi och funktionskrav kräver fyrkantiga lådor, och avfärdar de nyklassicistiska hus som motståndarna vill bygga som pastischer.

I sken av den debatten blir det spännande att se vad ni läsare har att säga när vi nu ska utse det fulaste huset i Sundsvall. Om det som är gammalt är vackert, är då det som är nytt per definition fult? Eller finns det en större variation i vad vi uppfattar som fult än det vi ser som vackert?

För det finns ju inget som säger att man inte kan älska ett fult hus. Artikeln i Fastighetstidningen tar också upp det engagemang som människor känner inför "fula" områden och byggnader i sina städer, och ger exempel på städer som arrangerat välbesökta stadsvandringar på temat ”den fula staden - platser som provocerar”. Och många är de människor i miljonprojektsområden (som allmänt ses som mindre tilltalande) som känner stor stolthet över sina hemkvarter. Även det förment fula kan vara chic.

Vilken byggnad vill du nominera som Sundsvalls fulaste hus? Skicka ditt förslag till mig på susanne.holmlund@mittmedia.se. Glöm inte att motivera ditt val.

Sista nomineringsdag är den 4 november. Därefter väljs fem kandidater ut till slutröstning.

