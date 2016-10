Vår stad: Tävlingen om Sundsvalls vackraste hus är avgjord - vinnaren tog hem en solklar seger

Villa Solbacken, som också var det flitigast nominerade huset när ni Sundsvallsbor skickade in förslag på kandidaterna i tävlingen, fick 1 258 röster (inkluderat två röster som kom in per mejl). Den vann därmed klart över tvåan Hirschska huset vid Stortorget, som fick 735 röster.

På tredje plats la sig Campus Åkroken med 257 röster (även här kom ett par in via mejl och telefon); det Wikströmska eller moriska huset vid Esplanaden tog hem 241 röster och Villa Soltomta på Thulegatan fick 85.

Totalt har 2 578 röster kommit in i tävlingen och tack alla ni som har engagerat er och deltagit i röstningen. Ett reportage om vinnarhuset kommer om några dagar.

