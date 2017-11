Efterlängtat soppkök har öppnat: "Alla som vill ha lite sällskap är välkomna"

För en vecka sedan öppnade soppköket på Storgatan för den här vintern och den gula vagnen har varit efterlängtat bland många, en strid ström med besökare passerar ut och in genom dörren. I år har RSMH Timrå, som tidigare ägt vagnen, skänkt den till Slink in, KRIS och Frälsningsarmen i Nacksta. Men verksamheten kommer att fortsätta på samma sätt. Varje vardag serveras soppa och fika till den som är hungrig eller bara vill komma in i värmen.

– Vi vänder oss till de mest utsatta i samhället, och bland många är det här en tradition. För en del kanske det är den enda julstämning som de får, säger Bengt Persson från Slink in.

RSMH Timrå har själv inte kapaciteten att driva vagnen vidare, men kommer fortfarande att vara engagerade.

– Det här gör att vi kan fortsätta, vi vill ju att den ska kunna drivas vidare på samma sätt som tidigare. De som vi möter här är otroligt tacksamma, säger Stefan Lagerlund från RSMH som varit med och drivit verksamheten i många år.

De inblandade organisationerna jobbar i vanliga fall på olika sätt men i soppköket går de samman för att tillsammans kunna ge värme och sällskap till de som behöver den. Med hjälp av sponsorer och frivilliga krafter håller de stugan öppen under vardagarna fram till nyår.

– Det är inte bara missbrukare och hemlösa som kommer hit, alla som vill ha lite sällskap är välkomna. Den senaste gruppen som tillkommit är romerna, de som är här i stan kommer in då och då för att värma sig lite, säger Bengt Persson.

Ville Lindholm från KRIS är en av dem som brinner extra mycket för soppköket. Han lägger ner mycket tid för att göra det så bra som möjligt.

– Det känns bra att hjälpa andra som är i samma sits som jag själv varit en gång. För dem kan små saker betyda väldigt mycket, säger han.