Skidbackarna som snökanoner fyllt på med konstsnö är nu åkbara. Först ut att öppna för säsongen var Nolbybacken i Kvissleby.

– Vi har massor av snö i hela backen och under jullovet håller vi Nolbybacken öppen ännu mer än vanligt för att kunna ta tillvara alla lediga dagar, säger Niklas Jansson som jobbar i backen.

Södra bergets backe och Getberget är också två backar som är helt öppna för den som är intresserad av alpin skidåkning.

I Sidsjöbacken är barnbacken öppen.

– Det känns bra att vi kan börja med att öppna för de minsta, vi har rail och alla andra utmaningar på plats så nu är det bara glida utför, säger Royne Sjödin, ansvarig för Sidsjöbacken.

Nu koncentreras all kraft till den stora backen, med hjälp av snökanoner och kyla kommer det att tillverkas snö i så stora mängder som möjligt.

I samband med att barnbacken öppnar, så öppnar även skiduthyrning och servering. Ved finns i vindskydden för den som vill grilla och värma sig.

Flera skidspår för längskidor finns dragna runt om i Sundsvall. På Sundsvalls kommuns hemsida kan man gå in och läsa om aktuell spårstatus för de preparerade motionsspåren. Totalt finns det totalt 300 kilometer på längden att se fram emot.

Det finns ishallar och isbanor för allmänheten, där du inte behöver vara aktiv i någon idrottsklubb för att åka.

Bandyplanen i Gärdehov i Sundsvall har öppet fredagar mellan 18.00 - 20.00 och söndagar mellan 17.30 - 20.30, för skridskoåkare med eller utan klubba och puck.

När du har fått nog av snö och vinterlanskap kanske något av kommunens badhus lockar.

I Himlabadet kan du ta en tur i den uppdaterade rutschkanan "Black hole", den är först i Sverige med de nya ljuseffekterna.

– Det är en kombo mellan underhåll och att hänga med i tiden. Det har gått sju år sedan vi byggde kanan så vi behövde uppdatera, säger Jonas Lindevall som är tf. arenachef.

Rutschkanan är som ett svart hål där åkaren själv väljer tema. Alltifrån disco- och lejontema till James Bond– och Pirates of the Caribbean–tema. Det finns även möjlighet att tävla mot andra eller sig själv genom att med handen träffa så många ljusprickar som möjligt under åkturen.

– Systemet räknar sedan ihop tiden för åket och poängen från smash points till ett slutresultat. Det blir ett roligt sätt att kunna tävla med sina kompisar och man kan skräddarsy sin egen upplevelse, avslutar Jonas Lindevall.