Kasinots fredagsdanser i gång – här är hela höstens program

Många tror att kasinot bara är ett ställe för spelare.

– Men så är det verkligen inte. Vi har massor av andra aktiviteter – det är det som gör kasinot till ett så trivsamt hus, menar Christina Eriksson.

Fredagsdanserna är en av höjdpunkterna för de dansanta gästerna.

– Jag jobbade på premiären som gick av stapeln den 16 september, och fick många positiva kommentarer från gästerna som tyckte det var kul att säsongen kommit i gång igen, berättar Christina Eriksson.

Förra helgen stod dansbandet Highlights på scenen, och det var mycket folk på golvet redan klockan nio när dansen började.

Första låten var Stings "Fields of gold", och sedan växlades tempot upp med Tina Turners "Simply the best.

– Det är jättekul att dansen har dragit igång och jag brukar ofta vara här. Utbudet av dans är sämre på vintern. Jag går ofta på sommardanser, säger Victoria Amsby, Sundsvall, en av kvällens gäster.

Fredagsdanserna pågår mellan september och maj, med uppehåll för julborden.

Nyårsafton är kasinots största dag.

– Det är inte så många dansställen som har öppet den kvällen, så då brukar det vara fullsatt på dansgolvet. Restaurangen var fullbokad redan för en månad sedan, berättar Christina Eriksson.

Sedan domen från Konkurrensverket 2011 slog fast att kasinot måste konkurrera på lika villkor som de andra danstställena i Sundsvall, får dansgästerna betala 120 kronor i entréavgift.

– Om man inte är medlem tillkommer en avgift på 60 kronor för att gå in på kasinot, förklarar Christina Eriksson.