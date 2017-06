Navis ordförande: "Jag var jättemobbad under hela grundskolan"

Om Christiane

Namn: Christiane Rüdiger

Ålder: 43

Familj: Sambon Karl Johan, barnen Tintin, 17, Carl, 12, Signe, 4 och Olle, 2 samt bonussonen Oskar, 11

Bor: Villa på Alnö

Gör: Ordförande i Navi, arbetar dessutom 40 procent som barnmorska

Intressen: Förutom politik gillar jag att träna, och jag åker utför med barnen. Dessutom älskar jag att träffa människor och umgås gärna med goda vänner

Favoritmat: Janssons frestelse

Favoritdryck: Julmust

Musik: Älskar Leonard Cohen. Jag har varit ett fan sedan jag var 14 år, och har sett honom live två gånger. Gillar också Kim Larsen och just nu lyssnar jag på Daniel Norgren och The tallest man on earth

Ser på tv: Mest serier på Netflix

Bio: Inte så ofta, går på konserter i stället

Läser: När jag inte läser handlingar, försöker jag läsa skönlitteratur. Gillade böckerna "Shantaram" och "Stoner"

Beundransvärd person: Ann Ögren som jobbar på Pangea i Timrå. Hon gör ett enormt jobb med att ta hand om ensamkommande flyktingbarn som hon även engagerar sig i på fritiden. Människor som Ann förändrar världen till det bättre