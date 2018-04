Färre konkurser – i Västernorrland gick åtta företag omkull under mars månad

I Västernorrland gick åtta företag omkull under mars månad, vilket var tre färre än motsvarande månad i fjol. Under första kvartalet har 28 företag i länet försatts i konkurs, mot 30 under samma period i fjol.

För Plus-kunder: Möbelaffär i Sundsvall slår igen efter 13 år – snart börjar utförsäljningen: "Känns väldigt tråkigt"

I hela landet har minskningen under första kvartalet i snitt varit sju procent. Antalet företagskonkurser har nu gått ner sex månader i rad, uppger Creditsafe.

Den största konkursen i landet under mars var Aitrops Eventi Jönköping som driver Team Sportias e-handel. Företaget omsatte 127 miljoner enligt senaste bokslutet.