Alcazar splittras - åker på avskedsturné

Alcazar splittras efter 20 år och ger sig ut på en sista turné. Discotrion gör även den officiella låten till årets Europride-festival samt släpper nya singeln "In the name of love" i dag.

"Vi skall dansa natten lång, som om morgondagen inte fanns, då är vårt 'mission completed'", säger trion i ett uttalande som refereras av Aftonbladet.

Alcazar bildades 1998 och består av Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Lina Hedlund. Tidigare bestod gruppen även av Magnus Carlsson och Annika Kjærgaard. De har haft hits som "Not a sinner nor a saint", tävlat i Melodifestivalen tre gånger samt gjort egna krogshowen "Disco defenders".

Avskedsturnén "20 years of disco - mission completed" drar igång i Halmstad i oktober och fortsätter sedan till ytterligare 13 städer.