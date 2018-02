Babben gör fyra stopp i Medelpad – får support av lokala ståuppare

Hela idén med Babben Larssons turné är att värna om det lilla och lokala. Det gör hon genom att gästa mindre orter – och ställen hon inte varit på förut. Och nu har hon fortsatt på det spåret genom att bjuda in tre lokala komiker som support.

Sundsvall var nästan först ut i Sverige med stand-up. Och Babben minns med värme den sköna stämningen på Skippers In i skiftet mellan 80- och 90-talet. I dag har stafettpinnen tagits över av klubben Skratta med Käften som regelbundet förser staden och hela Medelpad med stand up – och det lyfter hon nu genom att bjuda in tre komiker från klubben till att gästa på hennes föreställningar.

– Jag är glad att traditionen med stand up fortsatt i Sundsvall. Därför har jag bett några från Skratta med Käften öppna för mig när ”Expedition Babben” turnerar Medelpad i slutet februari. Ju fler, desto roligare helt enkelt. De har lokal anknytning och kommer att ha hemmapublik, säger Babben Larsson i ett pressmeddelande.

Så här fördelar sig gästkomikerna i Medelpad:

22 februari – Opalen Kvissleby: Jonatan Brynielsson

23 februari – Ljungaverk Folkets Hus: Jimmy Södermark

24 februari – Bergsåker Folkets Hus: Emanuel Manne Nilsson

25 februari – Härenborg Indal: Jimmy Södermark

