Björn Brånfelt: Anden är lös - varning för artificiell intelligens!

I senaste numret av amerikanska magasinet Wired (nummer 100, jubileum!) intervjuas några av världens främsta vetenskapsmän om mänsklighetens viktigaste frågorna just nu; klimatförändringar, jordens framtid och AI.

I ett nötskal: du sköna nya värld, state of the art, uppmålad av världens främsta tänkare.

Anden är ute ur flaskan, säger Stephen Hawkins om artificiell intelligens, och det är bara att se sig omkring och hålla ögonen öppna.

AI, vår strävan att få datorer att göra vad vi människor gör, är redan vardag. Du sysslar med AI när du googlar, säger till iPhone-Siri att ringa upp mamma eller spelar spel, för att ta några varje dag-enkla typiska exempel.Vi som spelat EA Sports FIFA-spel länge märker det i varje match. Spelarna är smartare varje år, för varje nytt spel.

Det legendariska och banbrytande FIFA 98 framstår som ett pimpat ”Pong” vid en jämförelse med FIFA 18.Exemplet i ingressen - en favoritanfallare i FIFA 18 ser en lucka och springer i den när ”jag” har bollen med Neymar Jr på vänsterkanten - gäller så klart inte bara spelarna i PSG.

Även Aubameyang i Dortmund, Linus Hallenius i GIF Sundsvall och Lukaku i Manchester United gör det, även om den senare tycks tappat förmågan i verkligheten (sedan Zlatan börjat träna för fullt?).

De förare du tävlar mot i single mode i racingspel är AI-drivna. Drivatars (som de kallas) kan dessutom lära sig av erfarenheter från alla mänskliga spelare, som de i Forza-serien.

Och sedan levde vi lyckliga resten av våra liv?Inte.

Det finns en skrämmande hotbild.Entusiastiska programmerare jobbar dag och natt med digitala konstnärliga ambitioner som att få AI att göra musik som låter som ”Johnny Rotten crossed with Johnny Cash”, som Douglas Eck säger i intervju i New York Times (14 augusti, 2017)

Mer skrämmande är det här:Stephen Hawkins talar om AI som utvecklar sig själv på en intelligensnivå över oss människor i framtiden och till slut blir en ny överlägsen livsform.

Brian Greene, strängteoretiker och grundare av World Science Festival, tror det kan ske inom en snar framtid, och säger, lakoniskt: so be it. God helg.

TOPPEN: #MEETOO-revolutionen!

BOTTEN: Vissa berättelser i #meetoo-upproret alltså…

Alltings 10 i topp

1. HÅRDGNISSEL

Punk från Sundsvall som låter mer Punksvall än många mytomspunna Punksvall-band. Debutalbum: ”Befodran till Härligheten”!

2. SUNDSVALLSFILMEN

Måns Berthas och Jonas Lehman film om hur vi har det till vardags i Sundsvall har blivit en viral succé.

3. CHRISTIAN BEIJER

På söndag installeras ”Guardian Angels II” i samband med gudstjänst i GA-kyrkan (ettan blev stulen).

4. MANGE HELLBERG

Utställnngen Hotell Hellberg poppade upp en dag i Stockholm och blev en fullbelagd succé.

5. HOTELL HELLBERG

Boken som släpptes med konst från utställningen ovan - fantastisk. Begränsad upplaga, finns ex kvar att beställa.

6. ELIAS PETTERSSON

Stjärnan från Timrå IK (Ånge från början) som lyser klarast i Växjö som leder SHL.

7. GROTESCO

Flera mästerverk kvar i hyllade serien i SVT. Bonus: ”Flyktingkrisen - en musikal” släpps som album!

8. ZLATAN

Första titeln i FFHB:s historia, Masn U vann engelska cupen på FIFA 18!(FFHB: ligan Fifa För Halv Bra). Bonus: tillbaka i verkligheten.

9. RUTTER CUP

Artificiell intelligens (se krönika) möter mänsklig dito i supercupen i FFHB, döpt efter EA Sports FIFA-chef.

10. SAVING CAPITALISM

Jacob Kornbluths dokumentär om de växande klyftorna i USA, på Netflix.

Björn Brånfelt

