Björn Brånfelt: Facebook är inget som ger dig vänner

Jag skrev ”yeah!” om Bob Dylan och nobelpriset, bara för att, tja…jag gillade nobeltalet han läst in och skickat till Nobelkommitén och tänkte att om någon hade missat det så, well… ett tips bara liksom.

Det behövdes inte mer än det, ett ”yeah!”, för att få bekanta, Facebook-vänner, att flyga på varandra i den tråd som följde. Ilskna inlägg och personliga påhopp avlöste varandra.

Detvar tyvärr inte första gången en liten tummen upp-grej på Facebook övergick i ett verbalt sociala medier-krig.

Tänkte ett tag skriva ett inlägg med tipset ”kommentera inte det här (eller något annat på sociala medier) om du tagit ett glas vin eller tre” men insåg att det riskerade bli startskottet på ett nytt storgräl.

Arrgh.

Det var ju inte första gången bekanta och bekantas bekanta, Facebook-vänner, såna som jag känner men som kanske inte känner varandra, rök ihop om något banalt.

Jadu, Facebook.

Du skulle föra människor närmare varandra men mina facebookvänner åker längre och längre ifrån varandra, längre och längre ut i hörn i olika åsiktskorridorer.

Totalt oväntade och omotiverat ilskna angreppen mot vadsomhelst och vemsomhelst för minsta lilla.

Arrgh.

Kanske var väldigt många bekanta (och bekantas bekanta) asociala redan tidigare, menlyckades dölja det.

Nu när alla spärrar tycks ha släppt, när Fb-vänner åker ihop så ettor och nollor ryker om någon tycker Dylans nobeltal var bra eller okej (”yeah!” remember?) vill man bara dra nåt gammalt över sig, få vara ifred, dra sig undan.

När de asociala tar över de sociala medierna kan vi som trott oss vara sociala bli så osociala att vi funderar på att ge blanka den i alltihop.

Sociala medier riskerar göra oss asociala och/eller helt osociala.

Det är då man undrar om det inte är hög tid för nya digitala mötesplatser och plattformar.

Osociala medier låter lockande. Det skulle kunna vara en lysande affärsidé dessutom.

En digital mötesplats utan bilder på fötter på badstränder, nya kök och profilbilder man måste gilla, en filterbubbla utan filter, en plats där man kan tycka att det är okej om Dylan eventuellt lånade en formulering eller tre omnågra klassiska böcker från en läxhjälpssajt utan att bittert få ångra det.

TOPPEN: EM i fotboll för damer.

BOTTEN: Straffar i U21-EM.

Alltings tio i topp:

1. ROBERT PETTERSON

Nu blir det Takida och Stiftelsen i P1. Robban, från båda banden, är en av Sveriges Radios sommarvärdar i år. Enda från Medelpad?

2. MÅNS BERTHAS

Triumftåget runt världens filmfestivaler med ”Bitchboy” fortsätter. Tre nya priser iveckan, på FAV (Festival du Film Subversif)

3. HANNA GLAS

Äntligen! Hanna från Sundsvall fick till slut chansen, med i Pia Sundhages EM-trupp.

4. CHRISTER JONASSON

Radiosporten blev plötsligt mindre rolig. Den legendendariske radioröst gick i pension i veckan. Inhopp?

5. CORRODED!

Succépå Sweden Rock, ny hyllad video släppt: ”Carry my bones”.

6. MURDER BALLADS

Suverän fri cd med urgammal americana som följer med julinumret av Mojo. Nick Cave på omslaget (och exklusiv intervju inside).

7. PUNK BEFORE PUNK

Lockande rubrik på ettan på rockmagasinet ovan, eller hur?

8. PETER PERRETT

Sångaren från The Only Ones, the one and only så att säga, med nytt soloalbum på gång. Intressant intervju i rockblaska nämnd ovan.

9. JOHN LYDON

Forne Sex Pistols-sångarens självbiografi heter ”Anger ins an energy” och släpptes häromveckan.

10. KAJ HOLST

Nytt album med band lett av Sundsvallsbördige Mikael Uv (a.k.a. Mikael Westerlund): ”Albumpart 1: Finite”.