Björn Brånfelt: Nästan live i Söråker – rockens framtid är här!

På torsdag den 12 april visas konsertfilmen ”Distant Sky” med Nick Cave & The Bad Seeds på utvalda biografer över hela världen.

Ett exklusivt globalt one night only-event av en sort som stora artister och band börjat med.

Söråkers Folkets Hus, Bio Hjärtat, är en av biograferna.

Varsågod rock-Medelpad – gå ner i spagat, hjula gör vågen. Eller alltihop samtidigt.

Fast i Söråker är världshändelser nästan vardagsmat, de var ju med redan när den nya digitala rock’n'roll-eran startade.

Den 15 september 2005 gav Robbie Williams en konsert på Roundhouse i Camden, London som streamades till biografer över hela världen.

”Hello Soooraaaker!” ropade Robbie Williams från scenen i Camden och skapade världskrigsrubriker i svensk media.

Sedan dess är livestreamade föreställningar på bio ett alternativt sätt att uppleva rock'n'roll.

Och opera med.

I öppningsscenen i romanen ”Den sista cigarretten” 2008 skildrar Klas Östergren en ”digital överföring i realtid” från en föreställning av Puccinis ”La Bohéme” på Metropolitan i New York till en liten bio i Skåne. Jag tror den visades i Söråker också.

Nu har premiärer av rockumentärer och konsertfilmer samma exklusiva status. Ett globalt event, en visning, en kväll, tack för skumpan.

Bob Dylans ”Trouble No More”, Queens ”Hungarian Rhapsody”, Black Sabbaths ”The end of the end”, Jim Jarmuschs ”Gimme Danger” om Iggy & the Stooges och Nick Caves ”One more time with feeling” (om den inspelningen av albumet ”Skeleton tree” efter sonen Arthur Caves tragiska dödsfall) är några exempel.

”Distant Sky” i Söråker kan bli ett minne för livet, nästan som att ha varit på plats på O2 Arena i London någon vecka innan inspelningen i Köpenhamn i oktober 2017 (eller någon annan show under turnén).

Bion i Söråker är top notch, state of the art; 4K-projektor, Dolby digital 5.1-surroundljud, modern bioduk, rubbet, ungefär som på Metrograph i New York eller Everyman Cinema i Kings Cross i London.

Men det är ju inte bara därför ”Distant Sky” visas i just Söråker.

Att Söråkers Folkets Hus, gång på gång, lyckas bjuda på världshändelser och stora konserter (Jerry Lees syrra, Anders F Rönnblom, John Holms comebackturné, First Aid Kit på Folkan Waterfront i somras) är overkligt som en humlas flykt.

Man kan bli religiös för mindre men det behövs inte för att vi ska vallfärda till detta lilla Folkets Hus på den norrländska prärien (igen) på torsdag.

TOPPEN: Ha ha, det kom mer snö!

BOTTEN: Lill-Babs saknas oss.

Alltings tio i topp

1. ZLATAN

Drömmål från 40 meter, pang! Segermål på tilläggstid, poff! Zlatans sagolika debut i LA Galaxy är redan historisk.

2. JETBONE

Releasefest för debutalbumet på BMG, ”Come out and play” (släpps 20 april) på Aveny i morgon lördag. Som sagt, kom ut och lek!

3. KRONLIDS MEKANISKA

Nästan ett Sundsvallsband som har releasefest för nytt album på Sojascenen (Teater Sojas scen) i morgon lördag 7 april.

4. BREANNA BARBARA

Från Brooklyn, New York, på Pipeline, Sundsvall, i kväll. Rock'n'roller med bluesiga soulvibbar, åt PJ Harvey-hållet.

5. KOLLEKTIVVERKSTAN

”Sommarlängtan” är temat för vårutställningen på Galleri Granen. Vernissage i morgon 7 april, pågår till 15 april.

6. TIMRÅ IK

Spelarna i laget bjöd supportrarna på resan till bortamatchen mot Karlskrona i måndags. Alltså: de betalade själva.

7. GIF SUNDSVALL

Oavgjort mot Örebro i sömning premiär, ändå, faktiskt, lovande. Hallenius, Sema, Batanero, Gall, Myrestam … kan bli bra det här.

8. GUNSTRUCK

Nästa rockexport från västra? Ångebandet spelar in platta och tar ett brejk för att spela live i - Moldavien.

9. MEDELPAD

Hockeytjejerna från Medelpad siktade på topp 10 i Stålbucklan och blev nia. Bravo!

10. DEMOVISION

Finns rockens framtid i Medelpad här? Flera unga nya spännande band och artister på Domsaga i kväll.