Björn Brånfelt: TV-man i Sundsvall blev Persbrandts kropp i film

En vän som är fotograf, filmare, radiopratare, idéspruta, allvetare och självklar stilikon i bekantskapskretsen - vi kan för enkelhetens skull kalla honom ”tv-mannen” - blev i höstas uppringd av en kvinna på ett stort filmbolag.

”Om ett filmbolag ringer upp dig, tja…du blir ju glad. Och man kan ju börja föreställa sig saker, särskilt om man skickat in några filmmanus genom åren” sa tv-mannen när vi sågs i veckan.

Han hann vara glad i ungefär en sekund.

”Det gäller en stillbild” sa kvinnan som ringt upp honom.

Tv-mannen tog beskedet med fattning.

”Det var ju är ett filmbolag som ringde upp och de betalar ju bra för stillbilder.”

Vi kopplar direkt tillbaka till telefonsamtalet i oktober, kvinnan i andra änden:

”Det gäller alltså en stillbild som vi redan har köpt rättigheterna till.”

Min vän tv-mannen var inte beredd på det överraskande beskedet.

Redan där hade samtalet tagit en oväntad vändning, men det var bara början visade det sig.

Kvinna som ringde upp var attributör och hon hade hittat en gammal bröllopsbild, fotograferad av en kollega och god vän till tv-mannen, som filmbolaget ville använda i en film.

Den nygifte mannen på bröllopsbilden var tv-mannen.

I det här skedet av samtalet var tv-mannens dröm om feta royaltycheckar och ett glamoröst liv redan söndersmulad.

Men inget ont som inte har något gott med sig tänkte tv-mannen. Kanske var samtalet början på en ny karriär som, tja…aktad birollsaktör på bild?

En karaktärskådis alltså. Ingen stjärna men inte vem som helst heller. En svensk stillbilds-version av Harry Dean Stanton eller Brendan Gleeson eller Ian McShane eller Michael Shannon. Nånting sånt.

”Din fru kommer synas i filmen” sa kvinnan som ringt upp honom och fortsatte:

”Men ditt huvud kommer vi ta bort.”

Ingen skulle kunna klandra tv-mannen om han där och då slängde telefonen i väggen så appar, bilder och GPS-kartor blev digital kaffeved.

”Vi tänker sätta dit ett huvud av en skådespelare” fortsatte kvinnan och la till:

”…som heter Mikael Persbrandt.”

Filmen heter ”Tårtgeneralen” och hade premiär i veckan. Ingen av oss vet (än) om tv-mannen står med i rollistan som Mikael Persbrandts överkropp men vi tycker båda att han borde göra det det.

TILL SIST: Tv-mannen vill vara anonym men som ledtråd för er som undrar börjar på ”J…” och slutar med ”…anne Ödling”.

TOPPEN: Snö + 5 minusgrader + längskidor = jippie!

BOTTEN: GIF Sundsvalls elitlicens i fara.

Alltings tio i topp

1. JETBONE - COME OUT AND PLAY

Sundsvalls finest röjer. Första singeln (videon) från kommande album släpptes i veckan, yeah yeh, yeah!

2. TIMRÅ-LEKSAND

Ikväll börjar allsvenska finalserien. Två av svensk hockeys mest klassiska lag i en matchserie som kan bli klassisk. TIK hemma.

3. THE CONFUSIONS

Sundsvallsbandet spelade (som förband till amerikanska Susto) när IF Popgeni i Östersund återuppstod som arrangör i veckan.

4. VINYLSTALLET

Sundsvalls enda riktigt skivbutik öppnar igen nästa vecka efter vattensskadan. Lets rock!

5. FREDRIK WIKINGSSON

Tillsammans med radarpartnern Filip Hammar regissör och manusförfattare till ny film med Mikael Persbrandt (se nedan).

6. TÅRTGENERALEN

Filmen om eldsjäl i tråkiga Köping som bestämde sig för att stan skulle slå världesrekord. Premiär i veckan. Mer läsning i krönikan (och ovan).

7. RITCHIE BLACKMORE

I hetluften just nu (på gitarrforum och sånt), på listan för citatet ”jag är inte en kille som gillar att jamma och ha kul”.

8. ELLEN SUNDBERG

Jämtländskan som gör fantastiska Kjell Höglund-covers på ”Du sålde min biljett” .

9. MIKAEL GRILL PETTERSSON

SVT-reportern som granskat telefonförsäljning och blev uppringd av en intet ont anande försäljare. Bra inslag, på SVT Nyheter Väst.

10. SLOWBONE

Bokat och klart. På Pipeline 12 april. Skriv in i kalendern.