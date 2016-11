Brånfelt: Det var inte bättre förr men Dallas var bra – grattis svensk tv

Svensk television fyller 60 år.

Att det uppmärksammas av Sveriges Television, 37, är självklart men borde inte de kommersiella kanalerna också fira?

De har väl hundratals miljoner skäl att jubla.

”Värre än Dallas” sa Palle, legendarisk krögare i stan på 1980-talet, om det var någonting som var åt skogen eller bara för mycket.

Trots att just det lokalt bevingade uttrycket handlar om en amerikansk dramaserie summerar det rätt bra vilken oerhörd betydelse svensk television och SVT har haft och fortfarande haröver oss.

Säg att någon annan krögare eller någon legendar i krogvärlden gjort nåt galet, somnat under ett bord på en konkurrerande krog typ, och Palle berättade om det efteråt.

”Inte klokt” sa man.

”Värre än Dallas” sa Palle.

Han berättade om något lokalt (kanske snaskigare än beskrivet ovan) som hänt i krogvärlden i Sundsvall och tillvaron för några påhittade figurer i en amerikansk serie var de självklara referensramarna.

Inte några kufiska typer på krogar i grannskapet utan figurer vi lärt känna i tv.

Vi var alltså mer bekanta och du och tjenis med Jr Ewing och Sue Ellen och Bobby än vi var med riktiga levande människor i vår närmiljö, ursäkta det utredningspråkliga tonfallet.

Som fem myror är fler än fyra elefanter var fem Ewings fler än fyra random snubbar i bekantskapskretsen.

”Dallas” är en av milstolparna i svensk tv-historia, like it or not. Ingmar Bergman gillade det i alla fall, vilket var en befrielse att få veta för oss som tittat slaviskt utan att komma ut ur garderoberna om det.

När man researchar lite kan man slås av hur mycket som ändrats och hur mycket som fortfarande är likadant.

Det historiska första svenska tv-programmet handlade om ett förestående val och sändes av Radiotjänst den 4 september 1956.

Programmet vore minst lika gångbart i dag eller inför valet 2018. Det hette ”Ska ni rösta?”

Radiotjänst blev sedermera Sveriges Radio som sedermera blev fyra nya bolag 1979 varav Sveriges Television var ett och där finns förklaringen till att SVT fick bli ”37-åringen” i ingressen.

Man kan tycka att de kommersiella kanalerna också borde fira jubileet med tanke på vilka intäkter televisionen gett dess ägare men det kanske de gör på något sätt som jag missat.

Vi ska i alla fall vara dj-bindestreck-t glada att vi har SVT, ett public service-bolag som jobbar för oss och som vi äger (staten är ju vi allihop).

Vi är ju tillsammans fler änfem myror som i och för sig är fler än fyra elefanter för att försöka knyta ihop resonemanget med hjälp av en helt egen Sveriges Television-referens.

Till sist: Nej, det var inte bättre förr. Men ”Dallas” var väldigt bra.

TOPPEN: Det lokala musiklivet (se topplistan).

BOTTEN: Kom på att jag saknar”Dallas”.

ALLTINGS 10 i topp:

1. PUNKEN

Uppkäftig 40-åring som firas på Pipeline på söndag. Hårdgnissel (från stan) och Matriarkatet stannar till på Kontaktnätet-turné. Förband: Guds k-bindestreck-r.

2. HANNA SAMUELSSON

”Befria mig”, ännu en låt av punksvallaren Pekka Jonsson som sångerskan gör till sin egen. Bästa hittills? Inte på Spotify (än?), video på Youtube.

3. PEKKA JONSSON

”Sa pappa till mig”, gripande låt av Pekka Jonsson (se ovan) som Robert Höglund gjort fin video till. Se på Youtube.

4. SUSANNE FELLBRINK

Ny singel från Sundsvallsartisten. ”Älvan som dansar” finns på Spotify bland annat – och video på Youtube.

5. MOVEMBER

Okej. Det passar inte alla hela tiden men den här månaden finns inget som passar en karl bättre. Mustasch alltså. För den goda sakens skull.

6. SOFIA MIRJAMSDOTTER

ST:s eminenta ledarskribent försvarade public service i debatt i Aktuellt i tisdags. Vann diskussionen mot Timbros Siri Steijer överlägset.

7. GIF SUNDSVALL

Fair play-mästare i Allsvenskan, prisade på Fotbollsgalan. Strongt gjort av stora starka giffare. Synd det inte ger spel i Europa-plats längre.

8. EMIL FORSBERG

Prisad som Årets mittfältare i svensk fotboll. Välförtjänt. Viktig i landslaget – och i sensationslaget Leipzig i Bundesliga.

9. GARMARNA

Sundsvallsbandet gav magiskkonsert på Quality Hotel live/Aveny i fredags. Vi som var där kommer kunna säga att vi var där. Got it?

10. DOUG SEEGERS

Gatumusikant som blev världsstjärna i Sverige efter "Jills Veranda". Spelar ikväll på EQ House, formerly known as Skönsbergs Folkets Hus.