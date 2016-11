Brånfelt: En schackthriller på utomjordisk nivå

Netflix, HBO, Viaplay, C More, visst.

Men vassaste spänningen just nu erbjuder appen Fide World Chess Championship 2016.

Pågående VM-matchen i schack mellan mästaren Magnus Carlsén och utmanaren Sergej Karjakin är rock’noll live i mobilen i minst 360 grader.

Man blir matt.

Norska underbarnet Magnus Carlsén, regerande världsmästare, är kanske trevlig privat.

Men när han kliver ur hissen på översta våningen i Fulton Market Building på Manhattan i New York är han som Leonardo Di Caprio i ”The wold of Wall street”, Al Pacino i ”Scarface”, Snoop Dogg på en scen down town.

Kungen av f-ing everything.

Att någon överhuvudtaget i hela världen skulle våga besvära honom med någonting överhuvudtaget verkar otänkbart.

Att en säkerhetsvakt faktiskt vågar stoppa honom med en lysande metalldetektor när han är på väg in till salen där schackbordet står är imponerande.

Den scenen, live i min mobil (och miljoner andras), är en lektion i arrogans som skulle göra den värsta av bröderna Gallagher i Oasis avundsjuk.

Man förstår om den nervöse utmanaren Sergej Karjakin önskar att han vore någon annanstans och han försöker vara det också.

Närhan gjort sina drag flyr han ut till the lounge, mästerskapets motsvarighet till Melodifestivalens green room, minus programledare med mikrofoner och löjliga frågor på styva ark, för att sitta i en soffa eller bara vanka av och an.

Änså länge har inte Magnus Carlsén bevärdigat sin utmanare med en blick.

Det är schack-thriller på en utomjordisk nivå som legendariske UFO-fantasten, Sundsvallsprofilen och korrschackfantasten Sune Hjort knappast kunnat föreställa sig.

Betalar man fullpris för appen kan man välja vad man vill se live: schackbordet runt i 360 grader, bordet från det hållet eller det, vad som händer i loungen (där Karjakin är för det mesta) eller huvudsändningen; split screen, studio med programledare och gäster, brädet med aktuell ställning och ett där Judit Polgar, schackvärldens Rit-Ola, ständigt ritar upp tänkbara drag och ställningar.

Lägg till dramatiken på brädet.

Som när Carlsén i första partiet startade med Trompowskys attack, en öppning från1800-talet som inte använts i en VM-match på 150 år.

Ikväll följer vi det sjätte partiet, kanske i 360 grader. Jag, Wu-Tung Clan och Red Hot Chili Peppers (Flea har spelar mot Carlsén) och kanske också the Gallaghers.

Osäkert med David Bowie, i hemlighet passionerad schackspelare. Han glömde ju mobilen down below som han profetiskt sjunger i ”Lazarus” på ”Blackstar”, släpptes bara timmar innan han lämnade jordelivet.

TOPPEN: Jippie! Fram med skidorna!

BOTTEN: …vart tog snön vägen?

Alltings-tio-i-topp

1. ANNLOUICE LÖGDLUND

Sopran från Ånge som belönades med Operapriset, främst för sin insats i "Die tote Stadt" på Wermlandsoperan i Karlstad. Tungt.

2. GARMARNA

Spelar i Sundsvall i kväll, första giget sedan förra århundradet eller nåt sånt. Misstänker att Thåström tyvärr inte gästar på hiten ”Öppet hav”?

3. THE CONFUSIONS

”Varje ögonblick vårt eget”, bandets första singel på svenska (väl?) och ledmotiv i filmen ”En handelsresande i Norrland”.

4. KAI GULLMAR

Ikonisk låtskrivare från Sundsvall, uppmärksammad i två program i P2 av Sundsvallsjournalisten Ingela Hofsten. Finns kvar på SR Play väl?

5. ALFHILD AGRELL

Feministiskikon och dramatiker, hyllad och uppmärksammad i Härnösand. Bodde också i Sundsvall. Tips till kommunens kulturavdelning.

6. EMIL FORSBERG

Bär upp tröja nummer 10 i nya landslaget med den äran. Grymt frisparksmål. Sköter sig även i FFHB (Fifa För Halv Bra).

7. ANNA STADLING

Tillbaka i hemstaden i morgonkväll för julkonsert baserad på coola julplattan ”American tunes for christmas”.

8.MOVEMBER

Enda gången på året då ingen kan invända mot en karl som sparar ut mustasch, hur den än ser ut. Tänk på det.

9. QBAR LIVE - OPEN STAGE

Final för säsongen i onsdags med P4:s Magnus Leijon, Hanna Samuelsson och den här tidningens nöjesredaktör Jerker Ullerstam som gäster.

10. EQ HOUSE

Lever Skönsbergs Folkets Hus upp nu när bland andra Patrik Frisk från Ninetone Records tar över driften? Spännande!