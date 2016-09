Brånfelt: Norrland fortsätter att vara lite bättre

Konflikten Stockholm vs. Norrland kan och bör avslutas nu.

Låt oss mötas på halva vägen, förslagsvis vid Dalälven, och diskutera villkoren för ”Nexit”.

Jomenvisst.

Även sörlänningarna bör ju ha insett det nu, att vi i Norrland faktiskt är lite bättre på det mesta.

Vi klarar oss själva.

Nej. Det är inte apropå Po Tidholms tv-serie ”Resten av Sverige” som vi återvänder till den infekterade konflikten, storstad mot landsbygd.

Det är inte apropå Po Tidholms tv-serie ”Resten av Sverige” som vi diskuterar ett norrländskt urträde ur Sverige igen.

Men att ”Resten av Sverige” kommer just nu kan tolkas som en bekräftelse på att tiden är mogen för den drastiska frågan.

”Nexit” nästa?

Idén om ett fritt Norrland relanserades av Expressens Lotta Gröning på ledarplats nyligen apropå Skottlands vilja att begära urträde ur Storbritannien.

Jag lattjade med tanken i en tidigare krönika (29 augusti) och försökte gå vidare.

Tjenare liksom.

Nu kastar sig debattörerna över frågan igen, i kölvattnet på ”Resten av Sverige”, som också granskas och analyseras in i minsta detalj (bland annat av Mittmedias Karin Jonsson och Katarina Östholm, ST, 28/9).

Samtidigt går gamla artiklar och krönikor i repris sociala medier. Texter och krönikor som är flera veckor gamla (det är sant!) delas och gillas socialmedialt.

Men grädden på moset är en färsk krönika i livsstilsmagasinet Café.

Skribenten, Markus Thunberg, slår fast att Norrland är Sveriges bästa landsdel vilket han har elva bevis för.

”Nu går det undan” skriver han och hänvisar till en undersökningav KIT där 41 procent av de tillfrågade var för ett norrländskt urträde ur Sverige

”Det går med andra ord så bra för Norrland att norrlänningarna kan tänka sig hoppa av Sverige” konstaterar han.

Fäviken Magasin i Järpen lyftes fram.

Restaurangen har inte bara två stjärnor i Guide Michelin; krögaren Magnus Nilsson har också skapat den perfekta varmkorven.

Kristallen-vinnaren och tv-stjärnan Joanna Ojala (från Ånge)hyllades:

”Ingen har varit så mänskligt real i en seriös tv-sändning sedan Rikard Palm” (som by the way precis hade börjat på ST när han värvades till Mittnytt, början på en karriär som är svensk tv-historia).

”Starkt”, som Fredrik Wikingsson brukar säga i tv och, japp, även det listas som ett bevis för att Norrland är bäst.

TOPPEN: GIF Sundsvall tog en poäng mot Häcken!

BOTTEN: Men bara en poäng …

Alltings tio i topp

1. SUNDSVALLSBOR 3.0

Teater Sojas sista pjäs i Sundsvallstrilogin, ”modern teater… med inslag av film och dans” enligt Susanne Holmlunds recension i ST. Gå och se!

2. HARDY HAMRIN

Påhittad karaktär som framför”Hymn till Sundsvall” i pjäsen ”Sundsvallsbor 3.0”. Plötsligt finns låten på Spotify!

3. TONY KÖNBERG

Lokal favoritskådis a.k.a. Hardy Hamrin (se ovan) i ”Sundsvallsbor 3.0” och alltså är den som framför studioversionen av ”Hymn för Sundsvall”.

4. OH MY!

Ny ep med fina Sundsvallsbandet. ”Fires” släppt förra veckan (22 september). Fyra nya låtar.

5. RUNAR SIGURJONSSON

När GIF Sundsvall spelade 0-0 mot Häcken var supportern Runar på plats och det kanske var det som var poängen.

6. THE CONFUSIONS

I helgen spelade Sundsvallsbandet in trailer för filmen ”En indisk handelsresande i Norrland”, som de gjort musiken till.

7. RESTEN AV SVERIGE

Po Tidholms tv-serie om livet i landet utanför storstäderna. Norrland i fokus förstås. Två avsnitt av tre på SVT Play nu.

8. CARMEN

Norrdans uppsättning avklassikern, på besök i Sundsvall i veckan. Synd föreställningen krockade med GIF-Häcken.

9. MATS JONSSON

Serietecknaren från Bollsta som får Svenska kyrkans kulturstipendium för arbetet med projektet Nya Norrland. Gilla!

10. FIFA 17

FIFA 16 var världens bästa sportspel. I går släpptes FIFA 17. Kan vara ännu bättre?