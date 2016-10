Brånfelt: Vi får vara glada åt att Frank försvinner

Man kan rycka på axlarna åt alltihop, ”so what?” bara, gå vidare, vad ska vi göra ikväll liksom.Man kan också stanna upp en stund och fundera lite över det här med reklam och pratande djur.

Alltså, djur som talar till oss tv-tittare. Fåret Frank har förekommit i reklamfilmer för Tele 2 sedan 2008. Målgruppen torde rimligen vara vuxna, tänkande, förnuftiga människor, inte barn.

Flera instanser på vägen har tyckt att det CGI-animerade fåret Frank är topp notch.CGI är en förkortning för computer generated imagery om ni undrar. Dataanimerad kan man kanske säga.

Tele2 har med andra ord använt en digital teletubby för att få vuxna att väljaderas produkter och tjänster. Man förstår att humor spelat in. Ironi kanske. Kampanjerna ska sticka ut, vara roliga.

Det kan vara så här illa: Byråkillarna och byråtjejerna som skapat kampanjen tänkte ”vi använder ett får när vi gör reklam för fårskallar, tihi, nudge nudge, say no more…”Eller så är det orwellskt dubbeltänkande, varvet runt, smart reklam för en ironisk generation som fattar grejen: ”Aha, får i reklam för fårskallar, got it, ha ha, coolt…”Eller så är sanningen gråare och tråkigare än så. Frank är ett svart får och Tele 2 ville framstå som det svarta fåret påtelekommarknaden. Jag är rädd att det sista alternativet kan vara det rätta.

Låt oss hursomhelst glädja oss åt att fåret Frank är väck. Vi kan kosta på oss vara lite skadeglada till och med och gilla DI:s rubrik (4oktober) till nyheten: ”Tele2 slaktar fåret Frank!” Tjoff!

Nu slipper vi ju inte reklam som förolämpar oss intellektuellt bara för det. Det finns en skock bakom Frank. Häromdagen pratade dessertostar till mig i en reklamfilm. I en annan (som ni säkert har sett) dök en miniängel upp på spisen med en äggklocka hos en pappaledig hipsterfarsa med baby på magen. Jag har växt ur målgruppen men kände mig ändå förolämpad. Önskar innerligt att hipsterfarsan vänt sig om och sopat till den j-a ängeln.Det hade gjort den tv-kvällen. Jag lovar att jag hade gått ut och stödköpt vad det än var var som skulle säljas i filmen nästa dag om det hänt.

TOPPEN:Sverige-Bulgarien 3-0. Nya landslaget levererar!

BOTTEN:Gersons skada. Bra för blågult men för GIF, hm…

Alltings10 i topp:

1.SILVANA IMAM

En av Sveriges hetaste artister ger sig ut på höstturné. På Pipeline i morgon!

2.MIN HE(M)LIGA GEOMETRI

Utställning av Cathrine Fandén och Victoria Engholm på Galleri Art & Litter. Vernissage i morgon lördag 15 oktober.

3.HELA VÄRLDEN BRINNER!

Utställning kring Astrid Lindgrens dagböcker, på Kulturmagasinet. Vernissage i morgonlördag 15 oktober.

4.PUNKEN 40 ÅR!

Klartför gala på Pipeline 26 november, med Matriarkatet (Stockholm) och lokala punkbandet Hårdgnissel.

5.JOHN HOLM

Legendaren ger sig ut på exklusiv turné och kommer till Söråkers Folkets Hus 11 november.

6.NIKLAS BJERMKVIST

Pipelinechefen vill inte missa John Holm (se ovan) och jagade sällskap när han skulle gå i veckan. Ja, en månad för tidigt.

7.LEIF

Premiär för föreställningen om punksvallaren och skådisen Leif Andrée, av och med Leif Andrée. På Stadsteatern, lilla scenen, 21 oktober.

8.TIME OF MY LIFE

Senaste debatten mellan Trump och Clinton som duett. Årets roligaste tvklipp? Gjort av Lucky TV. Googla och skratta!

9.11.22.63.

Tv-serien efter Stephen Kings roman. Bluray-box för oss som missade när den gick på svenska Fox i våras.

10. THORSTEN FLINCK.

Spännande biografi ute nu, skriven tillsammans med journalisten Håkan Lagher från Sundsvall.