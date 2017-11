Här är filmerna som visas på biograferna i veckan

Filmstaden i Sundsvall

4

Paddington 2

Borg

Korparna

Blade runner 2049

3

En obekväm uppföljare

All Inclusive

Thor: Ragnarök

Den stora nötkuppen 2

Bilar 3

Dumma mej 3

Ballerinan och uppfinnaren

2

The Killing of Sacred Deer

Justice League

Bad Moms 2

Vilken jävla cirkus

Snömannen

1

Happy Death Day

Ej betygsatta:

The Foreigner

Prick och Fläck på pricken

Loving Vincent

The Glass Castle

Jigsaw

My Little Pony: The Movie

The Lego Ninjago Movie

Opalen Njurunda

Ballerinan & Uppfinnaren, 19 november, 15.00

All Inclusive, 19 november, 19.00

Söråkers Folkets hus

Paddington 2, 19 november, klockan 14.00

All Inclusive, 19 november, klockan 16.00

Justice League, 19 och 22 november, klockan 19.00

Ånge folkets hus

Paddington 2, 19 november, klockan 15.00

Justice League, 19 november, klockan 18.00 och 21 november, klockan 19.00

