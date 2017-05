Ruben Östlund vinner historiskt pris – belönas med Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes

Stor guide: Lista på sommarens största festivaler – och de unika guldkornen du inte visste fanns

Ruben Östlunds triumf på filmfestivalen i Cannes är ett faktum. Den svenske regissören som hamnade på den internationella filmkartan med "Turist" för några år sedan har belönats med ett av filmvärldens allra mest prestigefulla priser: Guldpalmen.

Att "The square" skulle ha chans på den finaste utmärkelsen i Cannes blev extra tydligt när den ryske regissören Andrej Zvjagintsevs "Loveless" tilldelades juryns pris, och därmed var uträknad för Guldpalmen.

Under festivalen har Ruben Östlund hyllats vitt och brett. Regissören Michael Haneke, vars film "Happy end" var med i diskussionen inför utdelningen av Guldpalmen, och som är en av Östlunds förebilder är en av dem som öst beröm över svensken.

Ruben är en fantastisk filmskapare. Jag har sett flera av hans tidigare filmer, självfallet "Turist". Jag har också sett en av hans kortfilmer, den om ett bankrån. Den var mycket välgjord och mycket underhållande, sade han till TT tidigare i veckan.Östlund själv har inte varit blyg när han talat upp sina egna chanser inför festivalen.

Jag hade inte tackat ja till erbjudande om att vara med i någon annan kategori. Jag har kämpat mig upp till det här, har han tidigare sagt till TT.

Yorgos Lanthimos och Efthimis Filippou ("The killing of a sacred deer") och Lynne Ramsay ("You were never really here") fick dela på manuspriset, medan Liu Yangs "A gentle night" har tilldelats Guldpalmen för kortfilm.

Den tyska skådespelaren Diane Krugers insats i filmen "In the fade" belönades med priset för bästa kvinnliga skådespelare, medan hennes kollega Joaquin Phoenix ("You were never really here") utsågs till bästa manliga skådespelare.

Sofia Coppola tilldelades priset för bästa regissör för "The beguiled".

Fakta: Alla pristagare

Guldpalmen: "The square" (Ruben Östlund)

Grand prix: "BPM" (Robin Campillo)

Bästa regissör: Sofia Coppola, "The beguiled"

Bästa kvinnliga skådespelare: Diane Kruger, "In the fade"

Bästa manliga skådespelare: Joaquin Phoenix, "You were never really here"

Juryns pris: "Loveless" (Andrej Zvjagintsev)

Bästa manus: Yorgos Lanthimos och Efthimis Filippou, "The killing of a sacred deer", och Lynne Ramsay, "You were never really here"

Specialpris: Nicole Kidman

Camera d'Or: "Jeune femme" (Léonor Serraille)

Guldpalmen för kortfilm: "A gentle night" (Qiu Yang)