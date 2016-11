Svenskarna som gör entré i tv-succén "Vikings"

I vinter sänds tio färska avsnitt av den historiska dramaserien "Vikings" och det blir en hel del nyheter. Bland annat har ytterligare två svenska skådespelare tagit plats i rollistan.

David Lindström, som har synts i SVT-serien "Blå ögon", kliver in i rollen som Ragnars son Sigurd. Josefin Asplund, som tidigare har medverkat i "The girl with dragon tattoo" och "Cirkeln", spelar den nya rollfiguren Astrid.

– Hon är en frisk fläkt. Astrid har sett Lagertha och Ragnar under sin uppväxt i Hedeby och hon är väldigt fascinerad av Lagertha. Hon lyckas ta sig in i hennes liv, de är ett par och kan lita på varandra, säger Josefin Asplund.

Hon beskriver Astrid som en modern figur jämfört med många av vikingarna i serien. Inspirationen kommer från existentialisten och konstnären Astrid Kirchherr, känd för att ha umgåtts och jobbat med The Beatles i Hamburg i början av 1960-talet.

– Med den ingången så blir det en skillnad mot andra karaktärer i "Vikings" som kanske är lite grövre och mer allvarliga. Astrid är nyfiken och gillar att utmana, säger Josefin Asplund.Hon fick rollen efter att ha gjort en egen provfilmning hemma i sitt kök som hon skickade till produktionen. Rollsättarna gillade vad de såg och bad henne att komma till Irland, där alla inspelningar sker.

– Då trodde jag att jag skulle få göra en ordentlig audition, som man oftast gör, men de var så här "du har armar och ben och kan prata, du får jobbet", berättar Josefin Asplund.Under inspelningarna har hon sedan fått kliva in i vikingatiden och dessutom lärt sig att såväl slåss med svärd som att skjuta pil.

– Det kändes som att gå på lågstadiet igen och få gå på ett museum om vikingatiden med alla sköldar, vapen, smycken och kläder. Så det gick ganska snabbt att bli indragen i hela den här världen, säger Josefin Asplund.

Efter att hon fick rollen sträckkollade hon också på samtliga avsnitt av "Vikings" och tror sig veta varför serien blivit en sådan framgång i stora delar av världen.

– Det är väldigt bra skådespelare som gör intressanta saker med sina karaktärer. Sedan är den väldigt snygg och det är alltid kul att gå in i en annan tid. Serien är också baserad på historiska karaktärer som har funnits på riktigt, det tror jag också lockar tittare att gå in i den här världen, säger Josefin Asplund.

Nu hoppas hon att "Vikings"-jobbet ska öppna dörren till ännu fler internationella roller.

– Jag hoppas verkligen att jag ska få göra mer fajtingscener. Men jag är också peppad på att göra olika saker, jag vill prova på allt möjligt. Så vi får se vad som händer, säger Josefin Asplund.

Den andra delen av "Vikings" fjärde säsong får svensk premiär på HBO Nordic den 1 december.