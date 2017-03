Yohio ger svensk röst åt Taki i japansk biosuccé – toppat tio veckor i rad

► För Plus-kunder: Melodifestivalvinnaren Robin Bengtsson till Sundsvall – kommer i september

Om en månad har "Your name" premiär på de svenska biograferna.

Den har legat etta på biotopplisten i Japan under tio veckor och har även nått framgångar runt om i världen.

Nu är det Sveriges tur och i versionen med svenskt tal gör Sundsvallsartisten Yohio rösten till huvudkaraktären Taki.

"Your name" är ett science fiction-drama om Taki från Tokyo som, enligt pressmeddelandet, drabbas av intensiva drömmar som tar honom till en okänd plats och in i en främmande kropp.

Yohio har tidigare gett röst till en av huvudkaraktärerna i Disney-filmen "Insidan ut" och även skådespelat i tv-serien "Jordskott".

► Positiva tecken från Anna Holmlund – men blir inte som förut

► För Plus-kunder: Här är planen för Åkroken – byggstarten för 200 studentlägenheter dröjer