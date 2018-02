Folkan Waterfront växlar upp till tre artister – de är klara till sommarens konsertkväll

Folkan Waterfront har tidigare gästats av Mando Diao, Ola Salo, Miriam Bryant, First Aid Kit – och Miss Li. Sistnämnda kommer nu tillbaka i sommar, men med ett större sällskap.

För Folkan Waterfronts sjätte år har arrangören nu valt att köra en trestegs-raket bestående av Petter, Miss Li och Shirin.

- Vi har en fantastisk plats, Fagerstranden. Vi är en passionerad förening och har fem år i ryggen. Då känns det varmt i hjärtat att få presentera tre artister som gigar på Sveriges största festivaler, säger Christina Thonman, verksamhetschef på Söråkers Folkets Hus, i ett pressmeddelande.

Petter debuterade år 1998 med albumet ”Mitt sjätte sinne” och har sedan dess blivit en av Sveriges främsta inom genren. I mitten av januari släpptes den nya singeln ”Toppen av ett berg”, där fjolårets Grammis- och P3 Guldnominerade Madi Banja både gästar och är medkompositör. Dessutom ger han sig ut på en tjugoårsjubileums-turné och mer nytt material släpps under våren.

Utöver Petter kommer även Miss Li tillbaka till Fagerstastranden med ett färskt album i ryggen, "A Woman’s Guide To Survival".

– Miss Li gjorde sin första Folkan Waterfront-spelning 2014. En konsert som våra gäster fortfarande hyllar. Vi är så taggade att få välkomna henne till Fagerstranden igen, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Sist har vi Shirin. Rösten som blivit hyllad av världsartisten Sia på Twitter med orden ”INCREDIBLE SINGING YOU!!”. Malmöartisten Shirin har redan medverkat i flera tv-program i Sverige, bland annat tillsammans med Timbuktus band Damn! och har nyligen släppt singeln "Together We Are Weak".

Utöver nyheten med tre artister räknas Folkan Waterfront hålla kvar vid sitt koncept och hålls lördag 11 augusti 2018.

– Det blir som alltid lägereldar, filtar, värme och galet bra musik. Med havet som fond möter en av Timrås vackraste platser den skönaste musiken. Det kan inte bli bättre än så. Folkan Waterfront är inte störst men satsar alltid på att vara kärleksfullast, säger Christina Thonman i ett pressmeddelande.