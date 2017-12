Foy om "The crown": "Jag älskar Elizabeth"

Vi träffar henne och Matt Smith, som spelar prins Philip, dagen efter det att de två första avsnitten av säsong två av "The crown" har galavisats på en biograf i London. Mängder med celebriteter har varit på plats, och mitt i allt detta glittrande kaos en glädjestrålande Claire Foy.

Om jag har någonting på min önskelista just nu är det att få sova, säger hon med ett skratt.

Jag känner mig oerhört lyckligt lottad och jag tar ingenting för givet. Jag kommer att pusha mig själv hårt i allt jag gör.

Antyder otrohet

I säsong två måste Elizabeth och hennes premiärminister bland annat tackla Suezkrisen med efterföljande krig år 1956. Philip är ute på en flera månader lång resa i Asien och det mer än antyds att han upprepade gånger är otrogen.

Men märk väl att det antyds. Vi säger det inte rent ut. I en berättelse som baseras på verklig historia måste vi få möjlighet att tackla även det som känns obekvämt. Men vi överlåter till er att bestämma vad ni ser, säger Matt Smith.

Claire Foy intygar att man har gjort noggrann research, och att seriens skapare Peter Morgan vet vad han talar om.

Vi har själva talat med några som har varit anställda på Buckingham Palace. Personer som står dem nära säger ingenting. Å andra sidan har de inte så många som står dem nära. De är en familj och håller sig inom den.

"Varmare känslor"

Både Foy och Smith säger att de efter de här åren som Elizabeth och Philip förstår kungaparet mer än de gjorde tidigare.

Jag har blivit varmare i mina känslor för henne, säger Matt Smith.

Och jag har kommit att älska den Elizabeth som jag spelar. Jag kan mer om hennes liv, jag tycker att jag känner henne, säger Claire Foy.

Hon tror att berättelser om det engelska kungshuset lämpar sig som dramer, eftersom det handlar om personer som lever sina liv under extrema omständigheter och som ständigt är påpassade.

Inga kommentarer

De har inte hört några som helst kommentarer från Buckingham Palace och vet inte om någon i kungafamiljen ser serien. Så hur skulle Foy reagera om hon mötte den riktiga drottning Elizabeth? Några sekunders tystnad följer innan hon svarar.

Det skulle vara intressant. Det skulle mycket väl kunna vara så att hon sa "jag tycker inte om det ni gör", och hon skulle ha sin fulla rätt att tycka det.

Nu filmar Claire Foy "First man", regisserad av "La la land"-regissören Damien Chazelle. Där spelar hon hustru till Neil Armstrong, den förste mannen på månen. Därefter ska hon spela Lisbeth Salander i filmatiseringen av "The girl in the spiders's web".

När "The crown kommer med sin tredje säsong har man hoppat många år fram i tiden och rollen som Elizabeth tas över av Olivia Colman.

Otroligt kul. Jag vill komma till inspelningen. Som ett fan, säger Foy.