Gammalt blandas med nytt när Euskefeurat firar 40 år: "Nu är det bättre än någonsin"

På 40 år har det hänt mycket. Text-tv har lanserats, Berlinmuren har fallit och den folkkära filmen Sällskapsresan har haft biopremiär. Men vissa saker är sig likt. Än i dag håller gubbarna från Piteå i gång och nu firar de dessutom 40 år som band.

Piteåbandet bildades 1977 med frontfiguren Ronny Eriksson som en av initiativtagarna. Ett antal skivor har släppts genom åren och senast ut var ”Sånger från Hotaheiti” som kom ut 2014. Förra året innebar 40-årsjubileum för bandet, vilket följdes av ett nytt program – ”40-åriga kriget”.

– Vi trodde aldrig det när vi startade. Jag kommer ihåg i början, då träffade vi Harry Brandelius och han var ju 80 år. Då tänkte vi "oj ...", och nu är vi snart där själva. Det är svårt att förstå hur det gått till, säger Bengt Ruthström, som även han varit med sedan starten i mitten av 1970-talet.

– Vi tänkte inte i de perspektiven. Vi körde bara för att det var roligt, fyller Ronny Eriksson i.

Under åren har bandet rört sig flitigt runt om i Sverige och under fredagskvällen var det Sundsvalls tur. Under kvällen blandades nya låtar med gamla och sång blandades med prat.

I alla år har Euskefeurat kopplats ihop med kampen för den lilla människan mot makten. Deras låtar handlar om allt från flyktingpolitiken till avbefolkningen av landsbygden och storstädernas makt över den lilla orten. Vid ett tillfälle snubblade Ronny Eriksson även in på #metoo-rörelsen som spred sig över världen i höstas. Något som möttes av höga applåder från publikens håll.

– #metoo, vad fränt det var. Jävlar vad många slemtorskar det flöt upp där. Vad härligt det var.

Bortsett från en i sammanhanget kortare paus från 1993 till 2005 har de varit i full gång genom åren.

– Innan spelade vi heltid. Att bo i Piteå och att bara till Sundsvall ha 50 mil ... Vi blev less på att åka fram och tillbaka på E4 och less på varandra. Nu kör vi för att det är roligt, säger Ronny Eriksson.

Ni har hela tiden krigat för den lilla människan mot makten. Varför valde ni att rikta in er på det?

– Någon måste ju göra det, vi behövs. Vi står upp för något och det tillsammans med den publikbredd och budskapsudd som vi har. Samtidigt som folk har roligt när de lyssnar på oss. Det är unikt, säger Dan Engman.

Vad är det som gör att ni ändå fortsätter år efter år? Vad gör att ni tänker ”vi kör ett år till”?

– Nu är det bättre än någonsin. Vi är ju mer unika nu än vad vi var förut, säger Ronny Eriksson.

Vad har varit roligast under de här åren?

– Att vi producerar nytt, säger Per Isaksson.

Även fast bandet producerat nytt material under årens lopp är det ett par låtar som etsat sig fast hos publiken och som dessutom har en herrans massa år på nacken. När föreställningen och kvällen gick mot sitt slut rundande Piteågubbarna av med en av deras populäraste låtar, "Det är hit man kommer när man kommer hem".

– För flera år sedan körde vi den här i Timrå. Var det någon som var på plats i Timrå? Det var när låten var alldeles ny – och nu är den nästan 40 år, sa Ronny Eriksson innan bandet drog i gång.