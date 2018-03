Gessle turnerar med Roxette-låtar

Per Gessle tar Roxettes låtar på turné i höst. Under namnet "Per Gessles Roxette" turnerar han med duons material först i Europa, för att sedan göra fem spelningar hemma i Sverige. Finalen äger rum i Scandinavium i Göteborg i november.

2016 beslutade Marie Fredriksson och Per Gessle att sluta turnera som Roxette på inrådan av Fredrikssons läkare. Gessle har framfört Roxette-material sedan dess, men inte som enda tema för konserter.

"Självklart är Marie oersättlig i alla sammanhang som har med Roxette att göra. Men hon skickar sin välsignelse och vi tycker båda att det här kan vara ett bra sätt att hålla låtarna levande genom att spela dem med en lite ny twist inför alla dessa underbara människor som har följt oss genom åren", säger Gessle i ett pressmeddelande från arrangören Live Nation.

Datum för Sverigespelningarna: 27/10 Halmstad, 5/11 Stockholm, 9/11 Karlstad, 10/11 Linköping, 16/11 Göteborg. Turnén kommer även bland annat till Oslo den 15/11.

Biljetterna släpps den 16 mars.