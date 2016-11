Håkan på stor Sverigeturné i sommar

Åtta orter får besök av Sveriges egen popkung när han kastar loss och åker på turné i sommar. Kalaset inleds i Stockholm stadion den 10 juni och avslutas på Ullevi i Göteborg den 29 juli, drygt ett år efter att han inledde resan med senaste skivan ”Du gamla du fria” just där.

Men det är inte bara landets två största städer som får chans att se Hellströms mullrande show. Han kommer också till Gävle, Umeå, Örebro, Karlstad, Borgholm och Malmö.

”Passionerat”

I ett mejl till TT säger Hellström att han är van att göra många spelningar efter varje skiva, men att så inte har varit fallet den här gången.

”Den här gången har det varit ovanligt få spelningar än så länge, men rätt stora. Så jag passar på att ta alltihop ut i landet, det vi gjort i Göteborg på Ullevi de senaste åren”, skriver han.

När det kommer till vädret hoppas Hellström att sommaren ska bjuda på ”solsken och rullande åska”, men han har inga direkta förväntningar på vem som kommer för att se honom live.

”Jag har spelat på ålderdomshem, klubbar, sjukhus, festivaler och alla möjliga platser. Vi kör på lika passionerat inför en sovande katt som för en stor publik”, skriver han.

Sätter punkt

Tanken med turnén är dels att sätta punkt för ”Du gamla du fria”, dels att ta med den storslagna showen ut i landet. Joel Borg på skivbolaget Woah Dad menar att det totalt sett kan vara den största Sverigeturnén en svensk artist har gjort.

Så vad kan besökarna förvänta sig av den Hellströmska sommaren? ”En salig blandning av soul, rock’n’roll, kärlekshymner och allt möjligt”, sammanfattar han själv.

Tidigare i höst kom nyheten om att Hellström lämnar bokningsbolaget Live Nation, efter ett 16 år långt samarbete. Nu står Hellström utan fast bokningsbolag, även om den kommande sommarturnén görs i samarbete med FKP Scorpio.

— Just för den här sommarturnén är FKP en partner, men de är inte hans bokningsbolag, förtydligar Joel Borg på Woah Dad.

Biljetterna släpps den 25 november.

Fakta

10/6 - Stockholm, Stadion.16/6 - Gävle, Gasklockorna.17/6 - Umeå, Campus Arena.7/7 - Örebro, Brunnsparken.8/7 - Karlstad, Mariebergsskogen.15/7 - Borgholm, Borgholms slottsruin.22/7 - Malmö, Mölleplatsen.29/7 - Göteborg, Ullevi.Håkan HellströmHåkan Georg Hellström, född den 2 april 1974, inledde sin musikkarriär i Broder Daniel i slutet av 1990-talet. Han spelade trummor i indiepopbandet fram till 1994. Spelade sedan trummor i Honey Is Cool - ett indierockband som frontades av Karin Dreijer, i dag i The Knife. Återvände till Broder Daniel 1997, då som basist, och fortsatte att spela med bandet fram till 2002. Då hade han redan hunnit solodebutera med det extremt hyllade albumet "Känn ingen sorg för mig Göteborg" (2000). Han har sedan dess släppt skivorna "Det är så jag säger det" (2002), "Ett kolikbarns bekännelser" (2005), "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått" (2005), "För sent för Edelweiss" (2008), "2 steg från Paradise" (2010), "Det kommer aldrig va över för mig" (2013) och "Du gamla du fria" (2016). I vinter åker Hellström på vinterturné, med stopp i Göteborg (25 och 26/12), Linköping (9/12), Stockholm (10/12), Malmö (21/12) samt i Oslo (3/12). Därefter är det dags för sommarturnén "Rullande åska" som besöker åtta svenska städer.

vk.se