Hardcore Superstar klar för spelning i Sundsvall

Göteborgsbandet Hardcore Superstar har hållit ihop i över 20 år. De är aktuella med nya singeln "Have Mercey on Me" och har tio album i bagaget – och visar inga tecken på att dra ned tempot.

Just nu är bandet ute på en europaturné men återvänder till Sverige för att följa upp Tour De Saster i början av 2018 som de gör tillsammans med Mustasch.

Men senare i vår åker Hardcore Superstars ut på en egen turné. Och alla fans i Sundsvall kan jubla – bandet med låtar som "We Don't Celebrate Sundays" och "Moonshine" kommer till Aveny den 13 april 2018.

För Plus-kunder: Björn Brånfelt: Dödförklarad musikform funnen vid liv!

Hardcore Superstars turnéplan:30 mars Cinema, Enköping31 mars Lokomotivet, Eskilstuna6 april Liljan, Borlänge7 april Domino, Nyköping13 april Aveny (Rockbaren), Sundsvall14 april Lilla Helfvetet, Mora27 april Katalin And All That Jazz, Uppsala12 maj Halmstad Live, Halmstad25 maj Backstage Rockbar, Varberg

För Plus-kunder: Sweden Rock släpper bandbomb - Judas Priest, Helloween, Kreator och 23 band till