Idol-Oskars hyllning till sin mamma fick juryn att brista i gråt – se framträdandet här

På fredagskvällen var det kärlekstema i Idol.

Oskar Häggström från Alnö valde att hylla sin mamma genom att sjunga "What hurts the most" med Rascal Flatts.

Innan han gick upp på scenen fick tittarna se Oskar Häggström berätta om när han fick veta att hans mamma hade drabbats av cancer.

Hans mamma var inte på plats, men skickade en hälsning till sin son.

"Hej Ogge. Lycka till i kväll, fortsätt vara dig själv och ha bara roligt. Du gör mig så stolt. Kram kram", säger hon i programmet.

Framträdandet blev väldigt känslosamt och efteråt bröt juryn ut i tårar när de hyllade Sundsvallssonen.

"Vi har tyvärr samma erfarenheter kring just det här ämnet. Jag måste bara säga att det var en väldigt fin hyllning till din mamma och jag är säker på att hon är väldigt lycklig nu", säger Fredrik Kempe i programmet, samtidigt som han kämpar med tårarna.

"Och så är det jag som ska prata då. Det var ett jättefint framträdande. Jag skulle säga att det är ditt bästa framträdande så här långt i tävlingen. Jag ser en självsäkerhet hos dig som jag inte har sett hos dig tidigare, väldigt fint", säger Nikki Amani.

Senare i kväll står det klart om Oskar Häggström har tagit sig vidare till ännu en fredagsfinal.

Texten uppdateras.