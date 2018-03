Ingrosso möter vikingar och eldregn

Benjamin Ingrosso är placerad i den andra semifinalen i Eurovision Song Contest.

Där kommer han bland annat få möta grannlandet Danmark, som ställer upp med vikingasegel och skäggiga män - inte helt olikt någonting man hade kunnat se i en HBO-serie. Artisten Rasmussen lyckas ändå skapa en modernare känsla i den här folkrocken - och byter dessutom ut den klassiska fläkten mot ett lättare snökaos.

Norge skickar i sin tur ett riktigt tungt namn. Under lördagskvällen blev det klart att vårt västra grannland skickar Alexander Rybak, som ju vann Eurovision Song Contest 2009 med bidraget "Fairytale". I år heter hans låt "That's how you write a song".

Artisten Alekseev som representerar Vitryssland är helt iklädd i lampor. Det blir syntpop som avslutas med en tomteblossliknande bakgrund.

Eld och lågor

Gruppen AWS gör Ungerns bidrag "Viszlát nyár" och framför en visuell show till metal-musik på ungerska. Bakgrundsskärmarna visar enorma eldslågor, det blir pyroteknik och lampor som byter riktning i hög hastighet.

Även Ukraina tar striden om det hetaste bidraget med "Under the ladder", som slutar med att artisten Melovin klättar upp i en hög konstruktion på scenen för att spela på en flygel, samtidigt som det brinner.

Brittisk poplåt

De som tycker att Emmi Christensen fick en oförtjänt låg placering under deltävlingen i Örnsköldsvik kan spana in Estlands bidrag, som tävlar i den första semifinalen, där Elina Nechayeva bjuder på opera i "La forza". Även scenmässigt håller hon en liknande estetik som den svenska musikalstjärnan.

I Storbritannien tog artisten Surie hem allt med "Storm" - ja, så heter bidraget. En poplåt som rent showmässigt kanske inte avspeglar låttiteln. Tyskland och Michael Schult levererar "You let me walk again" som trots sitt lugnare och mer avskalade framträdande absolut kan fastna på publikens hjärna. Både Tyskland och Storbritannien är direktkvalificerade till finalen.

Eurovision Song Contest arrangeras i Lissabon i Portugal den andra veckan i maj. Semifinalerna hålls den 8 och 10 maj och finalen avgörs den 12 maj.