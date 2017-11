Ishi blir The Alley - hiphop blir ballader

Han fick sitt genombrott som producent med Petters "Det går bra nu" 2006. Sedan dess har Eshraque Mughal, mer känd som Ishi, rönt stora framgångar över hela världen - han ligger bland annat bakom två Englandsettor (Tinie Tempahs "Written in the stars" och Professor Greens och Emeli Sandés "Read all about it").

Men hans värld har alltid innehållit mycket mer än hiphop. Ishi har afrikansk-indiska rötter och växte upp med såväl östafrikansk och indisk musik som reggae och soul. Själv lyssnade han mest på Metallica och The Offspring samtidigt som han i tonåren sjöng i Tensta Gospel Choir och började spela piano.

När man är i den åldern försöker man inte kategorisera allting. Man suger bara åt sig av allt, jag var som en svamp. Jag tror att det var väldigt nyttigt för mig, säger han.

Inspiration från Rihanna

Vid sidan om hiphopen har han hela tiden skrivit ballader på sitt piano. Problemet var bara att han inte visste hur han skulle få ut dem till publiken.

När jag släppte mina första hiphop-grejer, som var väldigt hårda, fick teamet som jag jobbade med även höra skelett av mina ballader. De var så här "okej, hur ska vi gå över till det här... det här är en artists utveckling över kanske tio år".

Det tog några år men sedan bestämde han sig för att dela upp karriären i två delar.

Ishi kommer fortfarande att göra sin hiphop men The Alley är mitt alter ego. Det är musikern och där är konceptet att det inte får vara några ljud som man inte kan spela med riktiga instrument, det får inte vara någon synt.

Namnet The Alley är hämtat från en sann, inte helt barntillåten, historia om Rihanna, diverse rökverk och en gränd bakom Westlake Studios i Los Angeles. Första singeln "No more", inspelad med en 24-manna stråkorkester, släpptes häromveckan och har redan väckt en hel del uppmärksamhet.

Mamma är extremt stolt över det jag gör men brukar mest säga "det här är bra". Men när hon fick höra den här låten och se videon, det var en sjuk känsla. Hon började gråta, hon var helt tagen av låten.

Hemlig sångerska

"No more" sjungs av, vad som uppges vara, en högaktuell sångerska. Vem det är hålls dock hemligt.

Jag vill hålla den här mystiken för det är viktigt för mig att folk börjar omfamna The Alley. Jag vill att folk ska säga "har du hört The Alleys nya låt?", inte "har du hört den sångerskans nya låt med den här The Alley".

Han avslöjar dock att nästa singel kommer att sjungas av Emeli Sandé. Den kommer om några månader och sedan är tanken att det också ska släppas ett helt album - merparten av låtarna är redan färdiga.

Målet är också att göra konserter.

När jag tänker på hur en The Alley-spelning ska se ut så tänker jag 24-mannaorkester i Konserthuset, piano och så de här fantastiska vokalisterna.