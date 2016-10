Joe Labero till Sundsvall med nya showen: "Harry Potter är en kollega"

2014 var senaste gången Sveriges största magiker Joe Labero besökte Sundsvall. Målet är att det ska gå två och ett halvt år minst mellan besöken i Sverige och så blir det även nu: våren 2017 drar han ut på en rejäl turné genom sitt forna hemland: "Labero - A Magic World". Under hösten spelas den på Vasateatern i Stockholm med start 13 oktober. Turnépremiär ute på vägarna blir det sedan i Kalmar 16 februari. Om den förra showen i Sverige var bombastisk är denna något mer eftertänksam, men absolut inte mer "avskalad" eller "lagom" – såna svenska jante-begrepp avskyr Joe Labero.

– Showen är biografisk och bygger på mina resor och upplevelser. Det är som en resa genom tiden med magin som vapen. Jag är full av energi så det blir "full action", säger Joe Labero på telefon från London där han är på plats för att inspireras av den aktuella Harry Potter-musikalen som blivit en succé (såklart).

Hur ser ditt förhållande till Harry Potter ut?

– Jag har ju sett filmerna. Kidsen ute i världen brukar fråga mig: "Have you been to Hogwarts?" och då svarar jag självklart ja. Jag och Harry är ju i samma bransch, han är en kollega.

Sundsvall minns han med värme.

– Sundsvall har Sveriges finaste hotell: Knaust. Den gamla trappan där alltså, det är jäkligt nice.

Vilken stad är bäst i Sverige att showa i då?

– Det är svårt att gradera. Stockholm är rätt krävande, publiken är mer tacksamma ute i landet. I Asien är de laidback. Engelsmännen är väldigt entusiastiska och klappar mycket. I USA vill alla komma upp på scen när jag frågar, så är det inte alls i Sverige.

Joe Labero har sin bas i Singapore och jobbar hårt mot den sydostasiatiska marknaden där han precis gjort fyra månader i Thailand för utsålda hus. Publiken där beskriver han som "75 procent kineser" och "tolv procent indier". Två folkrika länder där han gärna skulle göra "running shows" (rullande soloföreställningar) framöver.

– Jag ska bara hinna med allt. Nu sist såg jag att Norwegian börjat flyga mellan Stockholm och Las Vegas och jag kände bara: "ja, det måste jag prova", nämner Joe som exempel på allt han vill göra.

Turnéplan 2017: "Labero's Magic World"

25/2 Örebro, Conventum, 10/3 Falun, Falukuriren Arena, 11/3 Gävle, Gävle Konserthus, 12/3, Västerås, Bombardier Arena, 22/3 Östersund, Sporthallen, 23/3 Sundsvall, Sporthallen.