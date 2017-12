Julie Delpy rasar mot ojämlikheten i filmbranschen

Egentligen skulle inspelningen av Julie Delpys sjunde långfilm som regissör, "My Zoe", ha startat i Berlin om några veckor. Hon skulle ha spelat huvudrollen. Andra stora roller skulle göras av Gemma Arterton ("Their finest hour") och Daniel Brühl ("The fifth estate"). I en intervju med TT bryter hon ut i gråt när den nya filmen kommer på tal:

Allt var klart, jag gick till ett möte med en advokat som representerade det amerikanska filmbolag som skulle hjälpa till med den slutgiltiga finansieringen. Han talade emot det - med motiveringen att "kvinnor är alldeles för känslomässiga", och därför går det inte att arbeta med dem, säger Julie Delpy.

"Totalt förnedrad"

Delpy, känd från bland annat "Frihet - den blå filmen" och Richard Linklaters hyllade relationstrilogi, besökte förra veckan Berlin för att ta emot ett pris för sina insatser för den internationella filmen. Men glädjen över detta överskuggas av det som hänt.

Hur kan han säga någonting sådant? Att en regissör som David O Russell kan slå sönder allt på en inspelning, det är okej. Men man kan inte arbeta med kvinnor, för de är "för känslosamma". Det är bland det värsta jag hört, jag kände mig så totalt förnedrad.

Söker finansiering

Nu har arbetet med filmen lagts på is. Julie Delpy vet ännu inte om hon ska lyckas få finansiering från annat håll och om Arterton och Brühl i så fall kommer att vara tillgängliga.

Mina filmer går inte med förlust, några av dem har till och med gått så bra att de gjort finansiärerna lite rikare.

När hon senare på kvällen tar emot sitt pris berättar hon i sitt tacktal om det som hänt filmen och tillägger:

Finns det någon här i publiken som kan tänka sig att bidra med 600 000 euro? Som tack lovar jag en lunch med mig där jag ska vara oerhört spirituell och oerhört rolig och tala om allt.