Lokala metalband tar över Pipelinescenen på lördag

Pipeline fortsätter att jobba med att lokala band ska få komma fram och spela. På lördag blir det tre band som turas om att underhålla Sundsvallspubliken. Först ut under kvällen är en trio från Hälsingland vid namn Blue Khan, de räknas kliva på klockan 20.00.

En timma senare är det Militas tur. Det är ett nystartat band från Sundsvall som spelar punk med starka inslag av Rock'n'roll-band som The Hellacopters.

Kvällen avslutas sedan av Sundsvalls senaste giv inom Metalcore – Mindhowl. Bandet är startat ur forna From The Hollow och har plockat in förstärkning från Deathbreed. De spelar tung men melodiös metal och denna spelning blir deras premiärgig. De räknas kliva på klockan 22.00.

För Plus-kunder:

► Gadd firar 30 år som artist – kommer nu till Aveny: "Jag har fått en nytändning"

► Jetbone fortsätter att öka tempot – drar ut på europaturné med amerikansk artist

► Efter sju år lämnar han Pipeline: "De är värda någon som brinner för det"