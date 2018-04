Arrhult släpper uppföljaren till hitsen – firar med releasefest på Menageriet: "Betyder jättemycket för oss"

Arrhult är tillbaka med en nostalgisk och sommardoftande uppföljare till deras tidigare stora hits. På fredag 13 april släpps låten "1999" som är en homage till Prince, som släppt ett album med samma årtal som titel. Arrhult drar nu åt det ljusare och poppigare hållet än vad de visat i deras tidigare material.

– Vi vill inte vara låsta inom en viss genre. Förra låten hade ett hiphop-track, nu är vi tillbaka med ett gladare sound – och det är okej. Vi vill inte vara fast i en viss typ av musik för vi är inte så som personer, säger Agnes Arrhult och skrattar.

För Plus-kunder: Arrhult släpper ny singel efter superhiten: "Målet är att slå internationellt"

Arrhult består av syskonen Abbey och Agnes från Sundsvall och de har släppt egna singlar förut – även om de är mest kända för samarbetet med Joakim Lundell. Under 2017 klättrade de flera gånger på Sveriges topplistor med Joakim Lundell i låtarna "All I Need", "My Addiction" och "Monster". Och i sommar ger de sig ut på en omfattande turné där de är förband till Joakim, samt gästar under hans spelningar.

– Det är viktigt för oss att få komma ut med vår egen musik också, och det är tanken med Joakims turné. Det kommer att bli superkul, säger Agnes.

För oss handlar den delvis om att vi hoppat av skolan för att satsa på musiken och den framtid vi vill till

Arrhult är i full fart med turnéer tillsammans med Joakim Lundell men innan de drar igång vill de fira sin release på Bar De Ménagerie i Sundsvall, där de både är hemmahörande och skrivna på skivbolaget Ninetone.

– Vi vill fira med familj, vänner och alla andra som vill komma. Vi kommer att spela "1999" och några andra av våra låtar och det känns extra roligt att göra det på hemmaplan.

Hur skulle du beskriva "1999" för någon som inte än hört den?

– Vi har inspirerats av Prince och 90-talet och det är en gladare låt än vad vi tidigare gjort. Man får tolka den precis hur man vill men för oss handlar den delvis om att vi hoppat av skolan för att satsa på musiken och den framtid vi vill till, säger Agnes och fortsätter:

– Vi skulle aldrig uppmana någon att hoppa av skolan bara för att. Men känner man att skolan står i vägen för det man vill satsa på ser vi inte det nödvändigtvis som ett problem att hoppa av. Man kan ju alltid läsa upp ämnen senare.

Vad betyder det här släppet för er?

– Det betyder jättemycket för oss. Den här låten kan vara en vändning för oss, och en del i att vi satsar på vår egna musik. Vi har längtat länge efter att få släppa den så det känns jättebra nu när det är äntligen är dags.