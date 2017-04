Bara män i Billboardtoppen

För första gången på 33 år är det bara män i Billboardslistans tio-i-topp.

Sedan förra veckan har "Rockabye" med Clean Bandit, Sean Paul och Anne-Marie lämnat listan och veckan dessförinnan försvann "I don't wanna live forever (Fifty shades darker)" med Zayn och Taylor Swift.

Det gör att veckans tio-i-top ser ut såhär:

Ed Sheeran: "Shape of you"Bruno Mars: "That's what I like"Kendrick Lamar: "Humble."Harry Styles: "Sign of the times"The Chainsmokers och Coldplay: "Something just like this"Kyle feat. Lil Yachty: "iSpy"Future: "Mask off"Lil Uzi Vert: "XO tour llif3"Sam Hunt: "Body like a back road"The Chainsmokers: "Paris"

Enligt Billboards redaktörer måste man gå tillbaka till den 11 februari 1984 för att hitta en tio-i-topp helt utan kvinnor. Högst upp på listan den gången hamnade Culture club med "Karma chameleon."