BERLIN CALLING:Än lever "blandbanden"tack vare dagens teknik

Med min TEAC, en importerad skivspelare där man spelar vinyl och sedan får det på cd, slipper jag allt vad Spotify och datorer kan erbjuda. Dessutom får jag lite knaster på köpet och även ett och annat missljud. Likväl underbart.

Det här är mitt senaste blandband. Drygt 70 minuter vinyl omvandlat till cd:

1 och 2: Nigel Olsson (Elton Johns trummis) serverar ”Rainy day” och ”Say goodbye to Hollywood” och hela amerikanska studiomaffian finns med i bakgrunden.

3 och 4: Junior Campbell var med i Marmalade, ni minns ”Ob-la-di-ob-la-da”. ”Hallelujah freedom” och ”Sweet illusions” inkluderades på enda soloskivan, som kom 1974. Det handlar om magisk Tamla Motown-soul och pop.

5: The Dream Academy och ”Life in a northern town”. En bortglömd pärla från en lika bortglömd trio, som serverade det här mästerverket för 31 år sedan.

6: Amerikansk powerpop från 1977. Pezbands första skiva och inledande ”Baby it´s could outside” är en stor portion energi. Det japanska cd-exemplaret kostar i dag stora pengar, om skivan överhuvudtaget går att finna.

7: Straweberry Park är en fyrtiofemma och påstås bestå av de holländska bröderna Bolland. ”Summer is coming” är så nära Beach Boys man kan komma på det här blandbandet.

8: Jakko, eller rättare sagt Michael ”Jakko” Jakszyk, gjorde några singlar på Stiff-etiketten. ”Whos fooling who” kom 1984 och består av magisk pop med minst lika magisk körsång.

9: ”A little close to freedom” kom 1984 och är en singel från franska bandet Gold. Lite dansant och med en fin refräng. Tar jag fram lite nu och då.

10: Pettersson & Wahlsten gav ut en singel på Göteborgsbolaget Nacksving för 30 år sedan. ”Låt det komma låt det gå” är ett mästerverk, som förmodligen Plura är avundsjuk för att han inte skapade.

11: Three Dog Night var stora i USA på 70-talet. Kanske till och med störst ett tag. 1983 kom en vinyl-ep med sex låtar. På ”It´s a jungle” inkluderades ”Livin´it up” med förnämlig sång av Chuck Negron. Inköpt i New York för drygt 30 år sedan.

12: ”Jackie” är Ratata och Mauro Scoccos bästa låt någonsin. På en singelbaksida finns den engelska versionen, som jag vårdar ömt.

13: Bandet Sailor plockades egentligen ihop med ett enda mål: att sälja så mycket skivor som möjligt åt CBS. I slutet på karriären byttes medlemmar och det kom en skiva, inspelad på Caribou Ranch. ”Danger on the Titanic” är lysande pop, som aldrig släppts på cd.

14: Louis Philippe har i alla fall gjort en stor grej. Han spelade nämligen in en gammal Beach Boys-låt i form av ”I guess I´m dumb”. Stort bara det. Dessutom fina vokala inslag.

15: Hollies var ett av de största banden på 60-talet, speciellt i Sverige. ”Find me a family” gavs ut på singel och blev ingen större hit. Likväl en suverän fyrtiofemma.

16: I ”Lord if you are a woman” sjunger Darlene Love som om det skulle gälla liv och död. Här handlar det om Phil Spectors enorma ljudmatta. Magnefik singel från1976.

17: Scarlet Party gav ut några singlar på 80-talet. "101-dam-nations” är en av dessa. I bandet fanns Pink Floyd-brodern Mark Gilmour. Kan sammanfattas med orden högklassisk pop.

18: Televisonmannen Richard Lloyd har gjort mycket. Förmodligen är hans singelversion av Rolling Stones ”Get off of my cloud” hans bästa. Ett mästerverk från 1981.

19: Jag har dammat av gamle Cliff Richards bästa låt någonsin. ”We dont talk anymore”är inget annat än superpop, dessutom med suveräne Alan Tarney i bakgrunden.

20: Dragon var ett band från Nya Zeeland. ”Rain” var en av deras bästa låtar i form av medryckande pop, som även nådde högt på listorna i mitten av 80-talet.

