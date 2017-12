BERLIN CALLING: Bortgångna hjältar och lite Roger Rönning

Först Walter Becker. Sedan David Cassidy. November var mörk. Becker var halva Steely Dan, jazzrockarna som aldrig spelade en onödig ton. Cassidy var tonårsidolen, som hamnade på Broadway och Las Vegas – och innan dess gjorde några oemotståndliga skivor med Beach Boys. Han och Alan Tarnet gjorde också en av de absolut bästa västkustskivorna jag har. Tyvärr gick båda bort alldeles för tidigt. Becker och Cassidy blev bara 67 år.

Betydligt roligare är Roger Rönnings nya skiva. Född i Örnsköldsvik och med knappt 20 skivor bakom sig, släpps precis hans nya vinyl – "Vår inre kompass" – 12 välskrivna låtar från en rutinerad herre som har varit med ett tag. Roger Rönning fyller 70 om några veckor och är ett klart bevis på att dagens pensionärer absolut inte är som gårdagens. Musiken är nyskapande, fräsch och det mesta svänger. Men så kom också första skivan redan 1979, för att Rönning sedan via olika band och soloplattor har hamnat precis här. Dessutom finns skivan på vinyl och även det där som börjar på S och slutar på Y.

Lite annat spännande är det här:

1. Jeff Lynnes ELO och färska dubbeln ”Wembley or bust”, en utsåld föreställning från just Wembley i somras. Inkluderad på en sällsynt fin konsert finns de flesta av Lynnes örhängen, typ ”Evil women”, ”Telephone line”, ”Turn to stone” och ”Roll over Bethoven”. Förmodligen en av årets bästa investeringar för den fullvuxne.

2. Blåser på stort i trumpeten för Chris Difford från gruppen Squeeze, som kommer med både samlingen ”Chris to the mill” i form av fyra skivor och sedan även ”Lets be combe avenue – Demos 1972” på nästan samma gång. Som en bonus släpps även gamla Squeeze med ”The knowledge”.

3. Darins andra skiva på svenska innehåller det mesta som går att begära, inklusive ord som sticker ut och toner som smälter. En del av de bättre låtarna har redan hörts på radion, men det finns många fler. Ett av de mest givna paketen i julsäcken.

4. Mike Love från Beach Boys, 76, kommer med sin andra riktiga soloskiva på 35 år. Den heter ”Unleash the love” och innehåller nyskrivet material och en bonusskiva med gamla Beach Boys-låtar i nya versioner. Ett måste givetvis, om än inte lika träffsäkert som Brian Wilsons skivor. Medverkar gör bland annat skådisen John Stamos.

5. Neil Finn är en av bröderna i nya zeeländska Crowded House. ”Out of silence” är hans sjätte soloskiva och en av de bättre. I vanlig ordning pop i rakt nedstigande Beatlesled.

6. "Väntar på en ängel" är Oskar Linnros tredje – lite uppdelade album. Bäst på skivan är förstås "Bäst", som förvisso följer mönstret från förr, men som i sin genialitet är oemotståndlig.

7. Jag kan inte låta bli att imponeras av bröderna Mael i Sparks. De har kämpat på i snart 100 år, men låter fortfarande lika behjärtansvärda, spännande och nyskapande som tidigare. Nå väl, Ron och Russel debuterade 1972 och låter lika bra nu som på ”This town aint big enough for both of us”.

8. Data var George Kajanus när han hoppade av Sailor och långt ifrån den lättsmälta popen från det gamla bandet. ”Opera electronica” och "2-time” är elektroniska toner från 70-talet och inte mycket mer än ett tidsdokument.

9. Chris Hillman nämnde jag för en tid sedan. Sedan dess har musiken vuxit till oanade höjder. Före detta Byrds-medlemmen har med sig gamla kompisarna Roger McGuinn och David Crosby – men mest Tom Petty som producent. Förmodligen Pettys sista musikaliska anrättning.

10. Avslutar som jag började, men byter David Cassidy mot just Tom Petty, som också gick bort ett par veckor före sin 67-årsdag. ”Mudcrutch 2” var det sista han hann med på skiva, strax före förra sommaren. Ett värdigt slut med flera suveräna låtar, typ ”Beautiful world” och ”Welcome to hell”, den senare framförd med kompisen Benmont Tench och ett tydligt bevis på att rock inte blir mycket bättre än så här.

Uppåt: GIF Sundsvall klarade kontraktet. Nu kan vintern komma ­– gärna med några nyförvärv så att vi slipper höstens smärtor. Kalla och skidor på tv – och förstås Lindström och kompani på samma apparat. Det kan bli ett roligt OS.

Nedåt: David Cassidy, Walter Becker, Rikard Wolf, Malcolm Young, Rock-Boris, Hasse Alfredsson, Fats Domino, Tom Petty…